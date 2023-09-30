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"Тоттенгем" завдяки автоголу та двом видаленням переміг "Ліверпуль"

30 вересня 2023 22:35
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Агабекян Карен
редактор
"Тоттенгем" завдяки автоголу та двом видаленням переміг "Ліверпуль"
"Ліверпуль" проти "Тоттенгема". Фото: "Ліверпуль"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У сьомому турі Англійської прем’єр-ліги "Тоттенгем" зустрівся з "Ліверпулем". Обидві команди конкурують в групі лідерів.

"Шпорам" вдалося перемогти з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Наразі у "Тоттенгема" після перемоги 17 очок та друге місце, у "Ліверпуля" 16 набраних балів та четверта позиція.

Трагічна кінцівка "Ліверпуля"

Проблеми для "Ліверпуля" почалися на 26-й хвилині, коли пряму червону картку отримав Джонс. Ще через вісім хвилин суддя скасував гол Діаса через офсайд.

На 36-й хвилині Сон Хин Мін відкрив рахунок. Але попри меншість на полі гості зрівняли рахунок в доданий до першого тайму час. Цього разу постарався Гакпо.

У другому таймі на 69-й хвилині у "Ліверпуля" залишилось на полі всього дев’ять гравців, оскільки Жота за пару хвилин отримав дві жовті картки.

Попри нерівність у складах, матч йшов до нічиєї поки на шостій доданій хвилині Матіп не зрізав м’яч у свої ворота — 2:1 на користь "Тоттенгема".

"Тоттенгем" — "Ліверпуль" — 2:1

Голи: Сон Хин Мін, 36, Матіп, 90+6 (автогол) — Гакпо, 45+4.

"Тоттенгем": Вікаріо — Удоджі (Девіс, 83), ван де Вен, Ромеро, Порро — Біссума (Гейб'єрг, 90), Сарр (Скіпп, 83) — Рішарліссон, Меддісон (Веліс, 90), Кулушевські — Сон Хин Мін (Соломон, 69).

"Ліверпуль": Аліссон — Робертсон, ван Дейк, Матіп, Гомес (Конате, 73) — Джонс, Мак Аллістер (Гравенберх, 80), Собослаї — Луїс Діас (Ендо, 73), Салах (Александер-Арнольд, 74), Гакпо (Діогу Жота, 69).

Попередження: Удоджі, Біссума, Ромеро — Мак Аллістер, Салах, Діогу Жота, Робертсон, Аліссон.

Вилучення: Джонс, 26, Діогу Жота, 69.

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