Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Михаил Мудрик празднует победу. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Защитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик уже в начале следующего года может стать футболистом другого клуба. Речь идет об аренде сроком до конца текущего сезона.

В "Челси" заинтересованы в том, чтобы Мудрик получал стабильную игровую практику, сообщает Daily Mail.

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Тренерский штаб лондонского "Челси" верит в перспективы и талант Михаила Мудрика, но считает, что украинский вингер пока не готов быть игроком основы английского клуба. Молодого футболиста собираются сдать в аренду на вторую половину сезона 2023/2023.

Куда перейдет Мудрик

"Челси" готов платить зарплату украинцу даже когда он будет играть за другую команду на правах аренды. Единственным условием лондонского клуба является то, что Михаил Мудрик должен стабильно выходить на поле.

После выздоровления Рахима Стерлинга у молодого украинца будет гораздо меньше игрового времени, чем в начале сезона. К тому же, скоро вернутся в строй Кристофер Нкунку и Карни Чуквуэмека, что тоже внесет коррективы в количество игрового времени Михаила Мудрика.

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

В настоящее время у 22-летнего вингера есть два варианта для продолжения карьеры. Английский "Брайтон" пока только изучает возможность аренды украинского футболиста. Зато шотландский "Рейнджерс" серьезно настроен пригласить Мудрика к себе. После восьми туров команда из Глазго идет на втором месте в турнирной таблице. Она набрала столько же очков, сколько "Сент-Миррен". Зимой "Рейнджерс" хочет усилить состав, и клуб собирается пригласить Михаила Мудрика.

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