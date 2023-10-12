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Роналду загрожують суворим покаранням: кар'єра португальця у небезпеці

12 жовтня 2023 10:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду загрожують суворим покаранням: кар'єра португальця у небезпеці
Кріштіану Роналду у матчі за "Аль-Наср". Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер саудівського клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду, напевно, більше не зможе допомогти своїй команді, якщо їй доведеться вирушити до Ірану. Місцева влада збирається покарати португальського гравця.

Політичному режиму Ірану не сподобався вчинок Роналду, який він зробив під час попереднього візиту до країни, повідомляє Index HR.

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У середині вересня "Аль-Наср" прибув до Ірану на матч Ліги чемпіонів АФК. Саудівська команда здобула переконливу перемогу з рахунком 2:0. Роналду в тій зустрічі не забив, але під час поїздки до Ірану був замішаний у скандалі.

Загрози на адресу Роналду

Перед поєдинком із "Персеполісом" португальський футболіст зустрівся у Тегерані зі своїми персональними вболівальниками. Під час заходу він обійняв та поцілував у лоб молоду художницю з обмеженими можливостями, яка написала портрет футболіста.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: instagram.com/cristiano/

Виявилося, що за іранськими законами дії Роналду підпадають під визначення "перелюб". За це португальський футболіст заочно виявився засудженим до 99 ударів батогом. Покарання можуть виконати після того, як Кріштіану Роналду наступного разу приїде до Ірану.

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