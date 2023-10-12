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Роналду грозит суровое наказание: карьера португальца в опасности

12 октября 2023 10:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду грозит суровое наказание: карьера португальца в опасности
Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду наверняка больше не сможет помочь своей команде, если ей придется отправиться в Иран. Местные власти собираются наказать португальского игрока. 

Политическому режиму Ирана не понравился поступок Роналду, который он совершил во время предыдущего визита в страну, сообщает Index HR

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В середине сентября "Аль-Наср" прибыл в Иран на матч Лиги чемпионов АФК. Саудовская команда одержала убедительную победу со счетом 2:0. Роналду в той встрече не забил, но во время поездки в Иран оказался замешан в скандале. 

Угрозы в адрес Роналду 

Перед поединком с "Персеполисом" португальский футболист встретился в Тегеране со своими персональными болельщиками. Во время мероприятия он обнял и поцеловал в лоб молодую художницу с ограниченными возможностями, которая написала портрет футболиста. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: instagram.com/cristiano/

Оказалось, что по иранским законам действия Роналду подпадают под определение "прелюбодеяние". За это португальский футболист заочно оказался приговорен к 99 ударам батогом. Наказание могут привести в исполнение после того, как Криштиану Роналду в следующий раз приедет в Иран. 

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