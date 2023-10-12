Роналду грозит суровое наказание: карьера португальца в опасности
Лидер саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду наверняка больше не сможет помочь своей команде, если ей придется отправиться в Иран. Местные власти собираются наказать португальского игрока.
Политическому режиму Ирана не понравился поступок Роналду, который он совершил во время предыдущего визита в страну, сообщает Index HR.
В середине сентября "Аль-Наср" прибыл в Иран на матч Лиги чемпионов АФК. Саудовская команда одержала убедительную победу со счетом 2:0. Роналду в той встрече не забил, но во время поездки в Иран оказался замешан в скандале.
Угрозы в адрес Роналду
Перед поединком с "Персеполисом" португальский футболист встретился в Тегеране со своими персональными болельщиками. Во время мероприятия он обнял и поцеловал в лоб молодую художницу с ограниченными возможностями, которая написала портрет футболиста.
Оказалось, что по иранским законам действия Роналду подпадают под определение "прелюбодеяние". За это португальский футболист заочно оказался приговорен к 99 ударам батогом. Наказание могут привести в исполнение после того, как Криштиану Роналду в следующий раз приедет в Иран.
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