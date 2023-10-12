Месси уйдет из "Интер Майами", но не в "Барселону": куда собрался аргентинец

Лионель Месси во время тренировки. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Американский футбольный клуб "Интер Майами" скоро отправит своих игроков в отпуск. Команде Тата Мартино осталось провести в регулярном чемпионате два поединка.

Лионель Месси готовится уйти в аренду в другой клуб, сообщает Sport.es.

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Куда уйдет Месси

Подопечные Тата Мартино сыграют еще два матча, после чего их ждет перерыв сроком на четыре месяца. "Интер Майами" сыграет с "Шарлотт" сначала в ближайший четверг, а затем 22 октября.

Лионель Месси не собирается делать паузу в карьере. В США распространена практика, согласно которой футболисты из клубов, не участвующих в плей-офф, уходят в аренду. Так было в свое время с Дэвидом Бекхэмом и Тьерри Анри.

Лионель Месси дает автограф. Фото: Reuters/Sam Navarro

"Барселона" очень хочет пригласить Лионеля Месси, но каталонский клуб не может позволить себе этот трансфер. Главным претендентом на аргентинца является саудовский "Аль-Хиляль". Сам Месси опровергает слухи об аренде в этот клуб, но испанские журналисты уверены, что трансфер состоится.

В "Аль-Хиляле" выступает Неймар, который является давним другом Лео Месси. Владельцы клуба из Эр-Рияда готовы заплатить большие деньги для того, чтобы заполучить аргентинского футболиста, пусть даже и ненадолго.

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