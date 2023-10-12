Мессі піде з "Інтер Маямі", але не до "Барселони": куди зібрався аргентинець

Ліонель Мессі під час тренування. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Американський футбольний клуб "Інтер Маямі" незабаром відправить своїх гравців у відпустку. Команді Тата Мартіно залишилося провести у регулярному чемпіонаті два поєдинки.

Ліонель Мессі готується піти в оренду до іншого клубу, повідомляє Sport.es.

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У рамках Східної конференції регулярного чемпіонату з футболу США визначились майже всі учасники плей-офф. "Інтер Маямі" не увійшов до числа команд, які продовжуватимуть битися за трофей.

Куди піде Мессі

Підопічні Тата Мартіно зіграють ще два матчі, після чого на них чекає перерва терміном на чотири місяці. "Інтер Маямі" зіграє з "Шарлотт" спочатку найближчого четверга, а потім 22 жовтня.

Ліонель Мессі не має наміру робити паузу в кар'єрі. У США поширена практика, згідно з якою футболісти з клубів, які не беруть участь у плей-офф, йдуть в оренду. Так було свого часу з Девідом Бекхемом та Тьєррі Анрі.

Ліонель Мессі дає автограф. Фото: Reuters/Sam Navarro

"Барселона" дуже хоче запросити Ліонеля Мессі, але каталонський клуб не може дозволити собі цей трансфер. Головним претендентом на аргентинця є саудівський "Аль-Хіляль". Сам Мессі спростовує чутки про оренду до цього клубу, але іспанські журналісти впевнені, що трансфер відбудеться.

В "Аль-Хілялі" виступає Неймар, який є давнім другом Лео Мессі. Власники клубу з Ер-Ріяда готові заплатити великі гроші для того, щоб отримати аргентинського футболіста, навіть ненадовго.

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