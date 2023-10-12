Лукаку пригрозил рассказать о "Челси" то, что "всех шокирует"

Ромелу Лукаку в матче Лиги Европы. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который в этом сезоне выступает на правах аренды за "Рому", пообещал раскрыть подробности своего ухода из "Челси". Футболист анонсировал некие "шокирующие факты".

Лукаку быстро освоился в "Роме", но затаил обиду на "Челси", сообщает London World.

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Эмоциональное заявление Лукаку

Лукаку заявил, что все будут шокированы, когда узнают подробности его ухода в "Рому". В то же время "Челси" готов продать его по сниженной цене примерно за 40 млн евро.

Ромелу Лукаку празднует гол. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Бельгиец выступил на пресс-конференции и заявил, что специально выждал паузу, чтобы руководство "Челси" самостоятельно уладило конфликт, однако этого не состоялось. Лукаку собирается рассказать о том, что произошло в лондонском клубе минувшим летом.

"Были моменты, когда мне хотелось буквально устроить скандал из-за эмоций. Но я решил промолчать и сосредоточиться на себе, на игре в футбол. Мне бы хотелось, чтобы в "Челси" сделали выводы из ситуации и рассказали правду. Если этого не произойдет, тогда я начну говорить. И все будут в шоке от услышанного", — заявил Ромелу Лукаку.

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