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Лунін може піти з "Реала" вже у січні: що відомо

11 жовтня 2023 15:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін може піти з "Реала" вже у січні: що відомо
Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін готується піти з мадридського "Реала". Тренерський штаб іспанської команди не бачить у гравця перспектив на "Сантьяго Бернабеу".

Трансфер Луніна до іншого клубу може відбутися під час найближчого трансферного вікна, повідомляє Marca.

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Наставник "Реала" Карло Анчелотті, як і раніше, не зацікавлений у послугах Андрія Луніна. Він вважає за краще випускати в основному складі мадридської команди Кепу. Незабаром українець може втратити місце навіть у запасі "бланкос".

Тібо Куртуа
Тібо Куртуа та Лукас Васкес на грі НБА. Фото: instagram.com/realmadrid/

Куди піде Лунін

Основний голкіпер "Реала" Тібо Куртуа відновлюється після травми швидше, ніж передбачали фахівці з медичного штабу іспанського клубу. Кілька місяців тому бельгієць пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна, але тепер він уже пересувається без допомоги милиць. Куртуа може повернутися в дію на півтора місяця раніше, ніж передбачалося.

Андрій Лунін уже зрозумів, що йому нема чого робити в "Реалі". Український воротар більше не отримає шансу поборотися за місце в основі іспанської команди. Термін дії його контракту спливає наступного літа, і агенти Луніна вже зараз шукають йому нову команду.

У послугах українського воротаря зацікавлені англійський "Манчестер Юнайтед", міланський "Інтер" та деякі клуби з Іспанії та Німеччини. Однак поки що Лунін не має жодного офіційного запрошення від інших команд.

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