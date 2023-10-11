Лунин может уйти из "Реала" уже в январе: что известно

Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин готовится уйти из мадридского "Реала". Тренерский штаб испанской команды не видит у игрока перспектив на "Сантьяго Бернабеу".

Трансфер Лунина в другой клуб может состояться во время ближайшего трансферного окна, сообщает Marca.

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Наставник "Реала" Карло Анчелотти по-прежнему не заинтересован в услугах Андрея Лунина. Он предпочитает выпускать в основном составе мадридской команды Кепу. Вскоре украинец может потерять место даже в запасе "бланкос".

Тибо Куртуа и Лукас Васкес на игре НБА. Фото: instagram.com/realmadrid/

Куда уйдет Лунин

Основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа восстанавливается после травмы быстрее, чем предполагали специалисты из медицинского штаба испанского клуба. Несколько месяцев назад бельгиец повредил крестообразные связки колена, но теперь он уже передвигается без помощи костылей. Куртуа может вернуться в строй на полтора месяца раньше, чем предполагалось.

Андрей Лунин уже понял, что ему нечего делать в "Реале". Украинский вратарь больше не получит шанс побороться за место в основе испанской команды. Срок действия его контракта истекает следующим летом, и агенты Лунина уже сейчас ищут ему новую команду.

В услугах украинского вратаря заинтересованы английский "Манчестер Юнайтед", миланский "Интер", а также некоторые клубы из Испании и Германии. Однако пока у Лунина нет ни одного официального приглашения от других команд.

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