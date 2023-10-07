Беллингем повторил рекорд Роналду: видео голов "Реала"

Джуд Беллингем продолжает забивать. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В девятом туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" разгромил на "Сантьяго Бернабеу" памплонскую "Осасуну". Команда Карло Анчелотти возглавляет турнирную таблицу.

Джуд Беллингем продолжает забивать за "Реал" практически в каждом матче, сообщает портал Новини.LIVE.

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В прошлом туре "Реал" разгромил "Жирону" и вырвался на первое место в турнирной таблице. И если каталонцам "бланкос" забили три безответных гола, но "Осасуна" получила на один мяч больше.

Новый рекорд Беллингема

"Реал" (Мадрид) — "Осасуна" — 4:0 (1:0)

Голы: Беллингем, 9, 54; Винисиус, 65; Хоселу, 70.

"Реал": Аррисабалага, Карвахаль (Васкес, 79), Менди, Рюдигер, Модрич (Диас, 79), Камавинга (Кроос, 67), Хоселу, Тчуамени, Вальверде, Беллингем (Себальос, 72), Винисиус (Родриго, 72).

Тренер: Карло Анчелотти.

"Осасуна": Эррера, Катена, Аресо, Гарсия, Крус, Пенья (Барха, 80), Гарсия (Хосе Арнаис, 70), Орос (Рауль, 80), Монкайола (Ибаньес, 80), Торро, Будимир (Авила Чими, 70).

Тренер: Ягоба Аррасате.

С первой и до последней минут этого поединка "Реал" доминировал над скромным соперником. Поединок прошел под диктовку команды Карло Анчелотти. Джуд Беллингем открыл счет уже на девятой минуте, изящно завершив атаку с участием Модрича и Карвахаля, 1:0!

До перерыва "Реал" упустил еще пять хороших моментов для того, чтобы увеличить разрыв в счете. А на 54-й минуте Беллингем оформил дубль. Английский полузащитник получил передачу от Вальварде, избежал офсайда и переиграл вратаря, 2:0! "Бланкос" играли расслабленно, в свое удовольствие. Первым мячом Джуд Беллингем повторил рекорд Криштиану Роналду, а вторым — опередил португальца. Речи идет о количестве голов в первых матчах за "Реал". У англичанина их уже восемь.

На 65-й минуте забил уже Винисиус, которому тоже ассистировал Вальверде. Бразилец устроил настоящий карнавал в штрафной "Осасуны", 3:0!

Игроки "Реала" празднуют победу. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Пять минут спустя уже сам Винисиус сделал передачу под удар Хоселу, который закрепил разгром соперника — 4:0!

"Реал" продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. В активе команды Карло Анчелотти 24 очка. У "Жироны" на два балла меньше.

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