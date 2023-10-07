Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Беллінгем повторив рекорд Роналду: відео голів "Реала" arrow

Беллінгем повторив рекорд Роналду: відео голів "Реала"

7 жовтня 2023 20:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Беллінгем повторив рекорд Роналду: відео голів "Реала"
Джуд Беллінгем продовжує забивати. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У дев'ятому турі чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" розгромив на "Сантьяго Бернабеу" памплонську "Осасуну". Команда Карло Анчелотті очолює турнірну таблицю.

Джуд Беллінгем продовжує забивати за "Реал" практично у кожному матчі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У минулому турі "Реал" розгромив "Жирону" та вирвався на перше місце у турнірній таблиці. І якщо каталонцям "бланкос" забили три голи, але "Осасуна" отримала на один м'яч більше.

Новий рекорд Беллінгема

"Реал" (Мадрид) — "Осасуна" — 4:0 (1:0)

Голи: Беллінгем, 9, 54; Вінісіус, 65; Хоселу, 70.

"Реал": Аррісабалага, Карвахаль (Васкес, 79), Менді, Рюдігер, Модріч (Діас, 79), Камавінга (Кроос, 67), Хоселу, Тчуамені, Вальверде, Беллінгем (Себальос, 72), Вінісіус (Родріго, 72).

Тренер: Карло Анчелотті.

"Осасуна": Еррера, Катена, Аресо, Гарсія, Крус, Пенья (Барха, 80), Гарсія (Хосе Арнаїс, 70), Орос (Рауль, 80), Монкайола (Ібаньєс, 80), Торро, Будимір (Авіла Чимі, 70).

Тренер: Ягоба Аррасате.

З першої та до останньої хвилин цього поєдинку "Реал" домінував над скромним суперником. Поєдинок пройшов під диктування команди Карло Анчелотті. Джуд Беллінгем відкрив рахунок уже на дев'ятій хвилині, витончено завершивши атаку за участю Модріча та Карвахаля, 1:0!

До перерви "Реал" упустив ще п'ять хороших моментів для того, щоб збільшити розрив у рахунку. А на 54-й хвилині Беллінгем оформив дубль. Англійський півзахисник отримав передачу від Вальварді, уникнув офсайда та переграв воротаря, 2:0! "Бланкос" грали спокійно, на своє задоволення. Першим м'ячем Джуд Беллінгем повторив рекорд Кріштіану Роналду, а другим випередив португальця. Йдеться про кількість голів у перших матчах за "Реал". У англійця їх уже вісім.

На 65-й хвилині вже забив Вінісіус, якому теж асистував Вальверде. Бразилець влаштував справжній карнавал у штрафному майданчику "Осасуни", 3:0!

Реал Мадрид
Гравці "Реалу" святкують перемогу. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Через п'ять хвилин уже сам Вінісіус зробив передачу під удар Хоселу, який закріпив розгром суперника — 4:0!

"Реал" продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю Ла-Ліги. В активі команди Карло Анчелотті 24 очки. У "Жирони" на два бали менше.

Нагадаємо, Миколенко покине "Евертон": до якого клубу перейде захисник. 

"Динамо" продасть двох гравців основного складу: про кого йдеться. 

Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб. 

Довбик готується піти з "Жирони": форвардом цікавляться в Англії. 

Колишній тренер "Шахтаря" може очолити мадридський "Реал".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз