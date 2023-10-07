Беллінгем повторив рекорд Роналду: відео голів "Реала"

Джуд Беллінгем продовжує забивати. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

У дев'ятому турі чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" розгромив на "Сантьяго Бернабеу" памплонську "Осасуну". Команда Карло Анчелотті очолює турнірну таблицю.

Джуд Беллінгем продовжує забивати за "Реал" практично у кожному матчі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У минулому турі "Реал" розгромив "Жирону" та вирвався на перше місце у турнірній таблиці. І якщо каталонцям "бланкос" забили три голи, але "Осасуна" отримала на один м'яч більше.

Новий рекорд Беллінгема

"Реал" (Мадрид) — "Осасуна" — 4:0 (1:0)

Голи: Беллінгем, 9, 54; Вінісіус, 65; Хоселу, 70.

"Реал": Аррісабалага, Карвахаль (Васкес, 79), Менді, Рюдігер, Модріч (Діас, 79), Камавінга (Кроос, 67), Хоселу, Тчуамені, Вальверде, Беллінгем (Себальос, 72), Вінісіус (Родріго, 72).

Тренер: Карло Анчелотті.

"Осасуна": Еррера, Катена, Аресо, Гарсія, Крус, Пенья (Барха, 80), Гарсія (Хосе Арнаїс, 70), Орос (Рауль, 80), Монкайола (Ібаньєс, 80), Торро, Будимір (Авіла Чимі, 70).

Тренер: Ягоба Аррасате.

З першої та до останньої хвилин цього поєдинку "Реал" домінував над скромним суперником. Поєдинок пройшов під диктування команди Карло Анчелотті. Джуд Беллінгем відкрив рахунок уже на дев'ятій хвилині, витончено завершивши атаку за участю Модріча та Карвахаля, 1:0!

До перерви "Реал" упустив ще п'ять хороших моментів для того, щоб збільшити розрив у рахунку. А на 54-й хвилині Беллінгем оформив дубль. Англійський півзахисник отримав передачу від Вальварді, уникнув офсайда та переграв воротаря, 2:0! "Бланкос" грали спокійно, на своє задоволення. Першим м'ячем Джуд Беллінгем повторив рекорд Кріштіану Роналду, а другим випередив португальця. Йдеться про кількість голів у перших матчах за "Реал". У англійця їх уже вісім.

На 65-й хвилині вже забив Вінісіус, якому теж асистував Вальверде. Бразилець влаштував справжній карнавал у штрафному майданчику "Осасуни", 3:0!

Гравці "Реалу" святкують перемогу. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Через п'ять хвилин уже сам Вінісіус зробив передачу під удар Хоселу, який закріпив розгром суперника — 4:0!

"Реал" продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю Ла-Ліги. В активі команди Карло Анчелотті 24 очки. У "Жирони" на два бали менше.

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