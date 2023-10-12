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Зидан определился с новым клубом: француз вернется к тренерской деятельности

12 октября 2023 15:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зидан определился с новым клубом: француз вернется к тренерской деятельности
Зинедин Зидан на игре "Интер Майами". Фото: Reuters
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист сборной Франции Зинедин Зидан готов снова вернуться к тренерской деятельности. В ближайшее время он может подписать контракт с известным клубом

Зидан никого не тренировал с 2021 года, напоминает El Chiringuito

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Последним клубом в карьере Зинедина Зидана был мадридский "Реал". Испанские журналисты утверждают, что французский специалист готов вернуться на "Сантьяго Бернабеу". Это может произойти летом 2024 года. 

Возвращение Зидана в "Реал" 

Контракт Карло Анчелотти с "королевским клубом" закончится в конце текущего сезона. Президент "бланкос" Флорентино Перес уже ищет для команды нового наставника. Он потратил несколько месяцев для того, чтобы уговорить Зинедина Зидана в третий раз возглавить "Реал". 

В начале следующего года "королевский клуб" официально объявит о возвращении 51-летнего Зидана. Тренер подпишет с "бланкос" контракт сроком на два года и возможностью дальнейшего продления. 

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан и Эдгар Давидс. Скриншот YouTube

Флорентино Перес уверен, что Зинедин Зидан поможет "Реалу" в трансфере Килиана Мбаппе. Тренер является кумиром детства для капитана сборной Франции. 

Зидан возглавлял "Реал" с 2014 по 2018 и с 2019 по 2021 годы. Он выиграл с испанским клубом 11 трофеев, включая три кубка победителя Лиги чемпионов. 

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