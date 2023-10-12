Зидан определился с новым клубом: француз вернется к тренерской деятельности
Бывший футболист сборной Франции Зинедин Зидан готов снова вернуться к тренерской деятельности. В ближайшее время он может подписать контракт с известным клубом.
Зидан никого не тренировал с 2021 года, напоминает El Chiringuito.
Последним клубом в карьере Зинедина Зидана был мадридский "Реал". Испанские журналисты утверждают, что французский специалист готов вернуться на "Сантьяго Бернабеу". Это может произойти летом 2024 года.
Возвращение Зидана в "Реал"
Контракт Карло Анчелотти с "королевским клубом" закончится в конце текущего сезона. Президент "бланкос" Флорентино Перес уже ищет для команды нового наставника. Он потратил несколько месяцев для того, чтобы уговорить Зинедина Зидана в третий раз возглавить "Реал".
В начале следующего года "королевский клуб" официально объявит о возвращении 51-летнего Зидана. Тренер подпишет с "бланкос" контракт сроком на два года и возможностью дальнейшего продления.
Флорентино Перес уверен, что Зинедин Зидан поможет "Реалу" в трансфере Килиана Мбаппе. Тренер является кумиром детства для капитана сборной Франции.
Зидан возглавлял "Реал" с 2014 по 2018 и с 2019 по 2021 годы. Он выиграл с испанским клубом 11 трофеев, включая три кубка победителя Лиги чемпионов.
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