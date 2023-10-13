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Украина — Северная Македония: анонс матча и прогнозы букмекеров

13 октября 2023 13:20
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Агабекян Карен
редактор
Украина — Северная Македония: анонс матча и прогнозы букмекеров
Михаил Мудрик вышел на поле в первом матче. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

14 октября сборная Украины на "Дженерали Арене" в Праге сыграет матч группового этапа квалификации чемпионата Европы по футболу. Соперником подопечных Сергея Реброва станет Северная Македония.

Портал Новини.LIVE представляет предстоящий матч за путевку на Евро-2024.

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Украина с трудом выиграла первую игру

В третьем туре группового этапа Северная Македония принимала Украину и шокировала подопечных Реброва в первом тайме, забив два безответных мяча.

Во второй половине игры картина происходящего на поле изменилась, и Виктор Цыганков с Михаилом Мудриком принесли победу — 3:2. Однако во втором матче у Реброва не будет под рукой травмированного Цыганкова и капитана команды Андрея Ярмоленко, которые могли закрыть правый фланг нападения.

Сборная Украины по футболу
Тренировка сборной Украины. Фото: УАФ

Также из игроков основной обоймы повреждение залечивает полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко.

Отметим, что, несмотря на потери фланговых игроков атаки, хорошую форму набрал восстановившийся от травмы центральный защитник Николай Матвиенко. В предыдущих матчах квалификации он не впечатлял и делал результативные ошибки.

История противостояний с Северной Македонией

Украина играла против Северной Македонии четыре официальных матча и в каждом выиграла, хоть и имела проблемы в игровом плане.

Также команды дважды играли товарищеские игры, в которых победа соперника и ничья.

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в матче против Северной Македонии. Фото: УАФ

В 2021 году на чемпионате Европы Украина победила со счетом 2:1 благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. Если Андрея не будет в матче из-за травмы, то Яремчук сейчас в плохой форме и не является игроком стартового состава.

Прогнозы

Фаворитом предстоящего матча является сборная Украины, у которой лучше состав и хорошая комбинационная игровая модель. К тому же, первый матч показал, что лидеры соперника имеют проблемы с выносливостью из-за недостаточного количества игрового времени в своих клубах. При этом в плане желания и борьбы у Северной Македонии очень хорошая команда, способная удивлять.

Сборная Украины по футболу
Тренировка сборной Украины. Фото: УАФ

Букмекеры дают коэффициент на победу Украины — 1.66.  Северную Македонию в этой игре считают большим аутсайдером — 5.90. Коэффициент на ничью — 3.90.

Начало матча Украина — Северная Македония в 16:00 по киевскому времени.

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