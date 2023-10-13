Украина — Северная Македония: анонс матча и прогнозы букмекеров
14 октября сборная Украины на "Дженерали Арене" в Праге сыграет матч группового этапа квалификации чемпионата Европы по футболу. Соперником подопечных Сергея Реброва станет Северная Македония.
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Украина с трудом выиграла первую игру
В третьем туре группового этапа Северная Македония принимала Украину и шокировала подопечных Реброва в первом тайме, забив два безответных мяча.
Во второй половине игры картина происходящего на поле изменилась, и Виктор Цыганков с Михаилом Мудриком принесли победу — 3:2. Однако во втором матче у Реброва не будет под рукой травмированного Цыганкова и капитана команды Андрея Ярмоленко, которые могли закрыть правый фланг нападения.
Также из игроков основной обоймы повреждение залечивает полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко.
Отметим, что, несмотря на потери фланговых игроков атаки, хорошую форму набрал восстановившийся от травмы центральный защитник Николай Матвиенко. В предыдущих матчах квалификации он не впечатлял и делал результативные ошибки.
История противостояний с Северной Македонией
Украина играла против Северной Македонии четыре официальных матча и в каждом выиграла, хоть и имела проблемы в игровом плане.
Также команды дважды играли товарищеские игры, в которых победа соперника и ничья.
В 2021 году на чемпионате Европы Украина победила со счетом 2:1 благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. Если Андрея не будет в матче из-за травмы, то Яремчук сейчас в плохой форме и не является игроком стартового состава.
Прогнозы
Фаворитом предстоящего матча является сборная Украины, у которой лучше состав и хорошая комбинационная игровая модель. К тому же, первый матч показал, что лидеры соперника имеют проблемы с выносливостью из-за недостаточного количества игрового времени в своих клубах. При этом в плане желания и борьбы у Северной Македонии очень хорошая команда, способная удивлять.
Букмекеры дают коэффициент на победу Украины — 1.66. Северную Македонию в этой игре считают большим аутсайдером — 5.90. Коэффициент на ничью — 3.90.
Начало матча Украина — Северная Македония в 16:00 по киевскому времени.
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