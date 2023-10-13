Украина — Северная Македония: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
Национальная сборная Украины по футболу в субботу, 14 октября, проведет матч 7-го тура отборочного этапа на Чемпионат Европы 2024 в Германии. Команда Сергея Реброва встретится с соседом по турнирной таблице сборной Северной Македонии.
Где и когда смотреть трансляцию матча, в материале Новини.LIVE.
"Осенняя погода — переменчивая: после двух теплых дней в Праге снова начал накрапать дождь. Однако температура при этом не опустилась слишком — 19 градусов все равно тепло для середины октября", — говорится на сайте УАФ о тренировке команды в четверг.
В общей группе работали 25 игроков. Денис Попов, который все еще работает индивидуально, уже выполняет беговые ускорения, и его реабилитация идет по плану.
В пятницу национальная команда сменит газон, поскольку проведет официальную тренировку на поле Epet Arena, где, собственно, в субботу состоится квалификационный матч с македонцами. Начало в 16:00 по Киеву.
Кто покажет игру
Официальным транслятором матча будет "Суспільне". Однако матч покажут только на региональных каналах "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава", "Суспільне Львів" и т.д.) и только в цифровом T2 и кабельных сетях.
За полчаса до начала предматчевой тренировки в пятницу главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и один из игроков команды встретятся с журналистами в конференц-зале арены.
2 days to GO 👀 pic.twitter.com/pIHuZBCcMP— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) Октябрь 12, 2023
Напомним, что на отборочном этапе Украина уже провела 5 матчей, как и команда соперников. Результаты равны: по 2 победы, ничья и 2 поражения. Но у украинцев лучше показатель забитых-пропущенных 6:7 против 7:12.
Матч на выезде с македонцами команда Реброва выиграла со счетом 2:3, уступая после первого тайма 2:0.
Следующая игра для Украины состоится 17 октября на Мальте, а заключительный тур будет дома с Италией 20 ноября.
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