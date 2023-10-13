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Україна — Північна Македонія: де та коли дивитися матч відбору на Євро-2024

13 жовтня 2023 09:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Україна — Північна Македонія: де та коли дивитися матч відбору на Євро-2024
Миколенко та Караваєв. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Національна збірна України з футболу у суботу, 14 жовтня, проведе матч 7-го туру відбіркового етапу на Чемпіонат Європи 2024 у Німеччині. Команда Сергія Реброва зустрінеться із сусідом по турнірній таблиці збірною Північної Македонії.

Де та коли дивитись трансляцію матчу, в матеріалі Новини.LIVE

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"Осіння погода — мінлива: після двох теплих днів у Празі знову почав накрапати дощ. Однак температура при цьому не опустилася аж надто — 19 градусів усе одно тепло для середини жовтня", — йдеться на сайті УАФ про тренування команди у четвер.

В загальній групі працювали 25 гравців. Денис Попов, який усе ще працює індивідуально, уже виконує бігові прискорення, тож його реабілітація йде за планом. 

У п’ятницю національна команда змінить газон, оскільки проведе офіційне тренування на полі Epet Arena, де, власне, у суботу відбудеться кваліфікаційний матч із македонцями. Початок о 16:00 за Києвом.

Хто покаже гру

Офіційним транслятором матчу буде "Суспільне". Проте матч покажуть лише на регіональних каналах "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава", "Суспільне Львів" тощо) та лише у цифровому T2 та кабельних мережах.

Також за пів години до початку передматчевого тренування у п’ятницю головний тренер збірної України Сергій Ребров та один із гравців команди зустрінуться з журналістами в конференц-залі арени.

Нагадаємо, що у відбірковому етапі Україна вже провела 5 матчів, як і команда суперників. Результати рівні: по 2 перемоги, нічия та 2 поразки. Але в українців кращий показник забитих-пропущених 6:7 проти 7:12. 

Матч на виїзді з македонцями команда Реброва виграла з рахунком 2:3, поступаючись після першого тайму 2:0.

Наступна гра для України відбудеться 17 жовтня на Мальті, а заключний тур буде вдома з Італією 20 листопада. 

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