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Ярмоленко не вийде на поле до початку 2024 року: деталі

12 жовтня 2023 11:07
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Ярмоленко не вийде на поле до початку 2024 року: деталі
Андрій Ярмоленко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб київського "Динамо" змушений буде перебудувати гру команду. Лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко нескоро повернеться на поле.

Півзахисник збірної України переніс операцію після травми, повідомляє пресслужба "Динамо".

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Андрій Ярмоленко мав хронічну травму зв'язок коліна, через яку він регулярно страждав від болю під час матчів і тренувань. У клубі ухвалили рішення відправити 33-річного футболіста на операцію. Хірургічне втручання успішно пройшло в одній із клінік Барселони.

Коли Ярмоленко повернеться на поле

Півзахиснику збірної України реконструювали травмовану зв'язку. Тепер Андрій Ярмоленко чекає тривала реабілітація. Поки не відомо, коли саме футболіст зможе знову зіграти, однак точно він не вийде на поле у 2023 році. Найближчі чотири місяці Ярмоленко проходитиме реабілітацію.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба "Динамо"

У сезоні 2023/2024 Андрій Ярмоленко зіграв в українській Прем'єр-лізі шість матчів, у яких забив чотири голи та зробив одну результативну передачу.

Ярмоленко пропустить три матчі збірної України у 2023 році. У жовтні він не зіграє проти Північної Македонії та Мальти, а 20 листопада не допоможе національній команді у грі з Італією.

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