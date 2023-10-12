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Ярмоленко не выйдет на поле до начала 2024 года: детали

12 октября 2023 11:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко не выйдет на поле до начала 2024 года: детали
Андрей Ярмоленко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб киевского "Динамо" будет вынужден перестроить игру команду. Лидер "бело-синих" Андрей Ярмоленко нескоро вернется на поле. 

Полузащитник сборной Украины перенес операцию после травмы, сообщает пресс-служба "Динамо". 

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У Андрея Ярмоленко была хроническая травма связок колена, из-за которой он регулярно страдал от боли во время матчей и тренировок. В клубе приняли решение отправить 33-летнего футболиста на операцию. Хирургическое вмешательство успешно прошло в одной из клиник Барселоны. 

Когда Ярмоленко вернется на поле 

Полузащитнику сборной Украины реконструировали травмированную связку. Теперь Андрею Ярмоленко предстоит длительная реабилитация. Пока не известно, когда именно футболист сможет снова сыграть, однако совершенно точно он не выйдет на поле в 2023 году. Ближайшие четыре месяца Ярмоленко будет проходить реабилитацию. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба "Динамо"

В сезоне 2023/2024 Андрей Ярмоленко сыграл в украинской Премьер-лиге шесть матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. 

Ярмоленко пропустит три матча сборной Украины в 2023 году. В октябре он не сыграет против Северной Македонии и Мальты, а 20 ноября не поможет национальной команде в игре с Италией. 

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