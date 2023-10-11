"Динамо" нацелилось на португальского игрока: Луческу настаивает на трансфере

Мирча Луческу во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший футболист юношеской сборной Португалии Мариан Худзи может стать новичком киевского "Динамо". В трансфере центрального защитника заинтересован главный тренер украинской команды Мирча Луческу.

Переход игрока может обойтись "бело-синим" в полмиллиона евро, сообщает Orange Sport.

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Мирча Луческу просил президента "Динамо" Игоря Суркиса подписать 24-летнего Мариана Худзи еще в начале 2023 года. Украинский клуб провел успешные переговоры с румынским клубом "Петролул", футболист тоже согласился на трансфер. Но сделка не состоялась из-за травмы защитника.

Мариан Худзи после игры. Скриншот YouTube

Когда Худзи перейдет в "Динамо"

В конце лета заинтересованные стороны вернулись к переговорам. Из-за скорой продажи Дениса Попова "Динамо" необходим новый центральный защитник. Мариан уже восстановился от травмы и снова играет в основном составе "Петролула".

Румынский клуб хочет получить за своего футболиста как минимум 800 тыс. евро. Также "Петролул" настаивает на проценте от последующей перепродажи защитника.

Однако в "Динамо" надеются сойтись на цене в полмиллиона евро. У киевского клуба есть согласие на трансфер Мариана Худзи. Переход должен состояться в начале 2024 года.

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