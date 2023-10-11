Ребров потерял важного игрока сборной Украины перед матчами Евро-2024

Сергей Ребров во время тренировки. Фото: пресс-служба УАФ

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Попов может пропустить матчи отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Центральный защитник продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола.

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Все футболист из заявки сборной Украины на два ближайших поединка отбора на Евро-2024 уже прибыли в лагерь национальной команды и тренируются под руководством тренерского штаба. Денис Попов перешел от выполнения индивидуальных занятий к пробежкам вокруг поля под присмотром реабилитолога.

Денис Попов на пробежке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Подготовка сборной Украины к матчам

Сергей Ребров рассчитывал на то, что Денис Попов будет доступен к матчам отбора на континентальное первенство. Однако в настоящий момент 24-летний защитник не готов выйти на поле. Если он не успеет восстановиться к поединкам, здоровьем Попова не будут рисковать.

Денис Попов в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/popov19/

У сборной Украины немало травмированных игроков перед игрой с Северной Македонией. Ближайшие матчи национальной команды пропустят Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко. Вместо них в сборную получили вызов Александр Пихаленок и Назарий Русин. Место голкипера Андрея Лунина в заявке занял Дмитрий Ризнык из "Шахтера".

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