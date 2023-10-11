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Ребров втратив важливого гравця збірної України перед матчами Євро-2024

11 жовтня 2023 09:08
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Ребров втратив важливого гравця збірної України перед матчами Євро-2024
Сергій Ребров під час тренування. Фото: пресслужба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст київського "Динамо" та збірної України Денис Попов може пропустити матчі відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

Центральний захисник продовжує відновлюватись після травми, повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.

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Усі футболісти із заявки збірної України на два найближчих поєдинки відбору на Євро-2024 вже прибули до табору національної команди та тренуються під керівництвом тренерського штабу. Денис Попов перейшов від виконання індивідуальних занять до пробіжок навколо поля під наглядом реабілітолога.

Денис Попов
Денис Попов на пробіжці. Фото: пресслужба "Динамо"

Підготовка збірної України до матчів

Сергій Ребров розраховував, що Денис Попов буде доступний до матчів відбору на континентальну першість. Проте зараз 24-річний захисник не готовий вийти на поле. Якщо він не встигне відновитися до поєдинків, здоров'ям Попова не ризикуватимуть.

Денис Попов
Денис Попов у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/popov19/

У збірної України чимало травмованих гравців перед грою із Північною Македонією. Найближчі матчі національної команди пропустять Віктор Циганков та Андрій Ярмоленко. Натомість у збірну отримали виклик Олександр Пихаленок та Назарій Русин. Місце голкіпера Андрія Луніна у заявці зайняв Дмитро Різник із "Шахтаря".

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