"Динамо" націлилося на португальського гравця: Луческу наполягає на трансфері

Мірча Луческу під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній футболіст юнацької збірної Португалії Маріан Худзі може стати новачком київського "Динамо". У трансфері центрального захисника зацікавлений головний тренер української команди Мірча Луческу.

Перехід гравця може обійтися "біло-синім" пів мільйона євро, повідомляє Orange Sport.

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Мірча Луческу просив президента "Динамо" Ігоря Суркіса підписати 24-річного Маріана Худзі ще на початку 2023 року. Український клуб провів успішні переговори з румунським клубом "Петролул", футболіст також погодився на трансфер. Але угода не відбулася через травму захисника.

Маріан Худзі після гри. Скриншот YouTube

Коли Худзі перейде до "Динамо"

Наприкінці літа зацікавлені сторони повернулися до переговорів. Через швидкий продаж Дениса Попова "Динамо" потрібен новий центральний захисник. Маріан вже відновився від травми та знову грає в основному складі "Петролула".

Румунський клуб хоче отримати за свого футболіста щонайменше 800 тис. євро. Також "Петролул" наполягає на відсотку від подальшого перепродажу захисника.

Однак у "Динамо" сподіваються зійтись на ціні пів мільйона євро. Київський клуб має згоду на трансфер Маріана Худзі. Перехід має відбутися на початку 2024 року.

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