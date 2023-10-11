Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Динамо" націлилося на португальського гравця: Луческу наполягає на трансфері arrow

"Динамо" націлилося на португальського гравця: Луческу наполягає на трансфері

11 жовтня 2023 14:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" націлилося на португальського гравця: Луческу наполягає на трансфері
Мірча Луческу під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст юнацької збірної Португалії Маріан Худзі може стати новачком київського "Динамо". У трансфері центрального захисника зацікавлений головний тренер української команди Мірча Луческу.

Перехід гравця може обійтися "біло-синім" пів мільйона євро, повідомляє Orange Sport.

Читайте також:

Мірча Луческу просив президента "Динамо" Ігоря Суркіса підписати 24-річного Маріана Худзі ще на початку 2023 року. Український клуб провів успішні переговори з румунським клубом "Петролул", футболіст також погодився на трансфер. Але угода не відбулася через травму захисника.

Маріан Худзі
Маріан Худзі після гри. Скриншот YouTube

Коли Худзі перейде до "Динамо"

Наприкінці літа зацікавлені сторони повернулися до переговорів. Через швидкий продаж Дениса Попова "Динамо" потрібен новий центральний захисник. Маріан вже відновився від травми та знову грає в основному складі "Петролула".

Румунський клуб хоче отримати за свого футболіста щонайменше 800 тис. євро. Також "Петролул" наполягає на відсотку від подальшого перепродажу захисника.

Однак у "Динамо" сподіваються зійтись на ціні пів мільйона євро. Київський клуб має згоду на трансфер Маріана Худзі. Перехід має відбутися на початку 2024 року.

Нагадаємо, Циганковим зацікавилася "Баварія": що відомо. 

Усик зіграє за "Полісся": стало відомо, коли боксер вийде на поле. 

Холанд обіграє Мессі у боротьбі за "Золотий м'яч": букмекери опублікували коефіцієнти. 

Мудрик опинився у центрі скандалу у "Челсі": що відомо.

Буяльський піде з "Динамо" вже в січні: куди перейде гравець.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз