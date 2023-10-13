Україна — Північна Македонія: анонс матчу та прогнози букмекерів
14 жовтня збірна України на "Дженералі Арені" у Празі зіграє матч групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи з футболу. Суперником підопічних Сергія Реброва стане Північна Македонія.
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Україна насилу виграла першу гру
У третьому турі групового етапу Північна Македонія приймала Україну й шокувала підопічних Реброва в першому таймі, забивши два м'ячі.
У другій половині гри картина на полі змінилася й Віктор Циганков з Михайлом Мудриком принесли перемогу — 3:2. Однак у другому матчі у Реброва не буде під рукою травмованого Циганкова та капітана команди Андрія Ярмоленка, які могли б закрити правий фланг нападу.
Також із гравців основної обойми пошкодження заліковує півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко.
Зазначимо, що, попри втрати флангових гравців атаки, хорошу форму набрав центральний захисник Микола Матвієнко, який відновився від травми. У попередніх матчах кваліфікації він не вражав та робив результативні помилки.
Історія протистоянь із Північною Македонією
Україна грала проти Північної Македонії чотири офіційні матчі й в кожному виграла, хоч і мала проблеми в ігровому плані.
Також команди двічі грали товариські ігри, в яких перемога суперника та нічия.
У 2021 році на чемпіонаті Європи Україна перемогла з рахунком 2:1 завдяки голам Ярмоленка та Яремчука. Якщо Андрія не буде у матчі через травму, то Яремчук зараз у поганій формі та не є гравцем стартового складу.
Прогнози
Фаворитом майбутнього матчу є збірна України, яка має кращий склад і гарну комбінаційну ігрову модель. До того ж перший матч показав, що у лідерів суперника проблеми з витривалістю через недостатню кількість ігрового часу у своїх клубах. При цьому в плані бажання та боротьби у Північної Македонії дуже хороша команда, здатна дивувати.
Букмекери дають коефіцієнт на перемогу України — 1.66. Північну Македонію у цій грі вважають великим аутсайдером — 5.90. Коефіцієнт на нічию — 3.90.
Початок матчу Україна – Північна Македонія о 16:00 за київським часом.
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