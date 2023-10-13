Україна — Північна Македонія: анонс матчу та прогнози букмекерів

Михайло Мудрик вийшов на поле у першому матчі. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

14 жовтня збірна України на "Дженералі Арені" у Празі зіграє матч групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи з футболу. Суперником підопічних Сергія Реброва стане Північна Македонія.

Портал Новини.LIVE представляє цей матч за путівку на Євро-2024.

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Україна насилу виграла першу гру

У третьому турі групового етапу Північна Македонія приймала Україну й шокувала підопічних Реброва в першому таймі, забивши два м'ячі.

У другій половині гри картина на полі змінилася й Віктор Циганков з Михайлом Мудриком принесли перемогу — 3:2. Однак у другому матчі у Реброва не буде під рукою травмованого Циганкова та капітана команди Андрія Ярмоленка, які могли б закрити правий фланг нападу.

Тренування збірної України. Фото: УАФ

Також із гравців основної обойми пошкодження заліковує півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко.

Зазначимо, що, попри втрати флангових гравців атаки, хорошу форму набрав центральний захисник Микола Матвієнко, який відновився від травми. У попередніх матчах кваліфікації він не вражав та робив результативні помилки.

Історія протистоянь із Північною Македонією

Україна грала проти Північної Македонії чотири офіційні матчі й в кожному виграла, хоч і мала проблеми в ігровому плані.

Також команди двічі грали товариські ігри, в яких перемога суперника та нічия.

Віктор Циганков у матчі проти Північної Македонії. Фото: УАФ

У 2021 році на чемпіонаті Європи Україна перемогла з рахунком 2:1 завдяки голам Ярмоленка та Яремчука. Якщо Андрія не буде у матчі через травму, то Яремчук зараз у поганій формі та не є гравцем стартового складу.

Прогнози

Фаворитом майбутнього матчу є збірна України, яка має кращий склад і гарну комбінаційну ігрову модель. До того ж перший матч показав, що у лідерів суперника проблеми з витривалістю через недостатню кількість ігрового часу у своїх клубах. При цьому в плані бажання та боротьби у Північної Македонії дуже хороша команда, здатна дивувати.

Тренування збірної України. Фото: УАФ

Букмекери дають коефіцієнт на перемогу України — 1.66. Північну Македонію у цій грі вважають великим аутсайдером — 5.90. Коефіцієнт на нічию — 3.90.

Початок матчу Україна – Північна Македонія о 16:00 за київським часом.

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