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Чотириразовий олімпійський чемпіон закликав Росію поводитися агресивніше у спорті

14 жовтня 2023 10:00
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Агабекян Карен
редактор
Чотириразовий олімпійський чемпіон закликав Росію поводитися агресивніше у спорті
Олександр Тихонов. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Росії чотириразовий олімпійський чемпіон у біатлоні Олександр Тихонов розкритикував спортивне керівництво країни. Причиною заяв стало рішення МОК про призупинення роботи Олімпійського комітету Росії.

Свою заяву одіозний колишній спортсмен зробив у коментарі РосЗМІ.

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Зазначимо, що раніше Міжнародний олімпійський комітет призупинив роботу ОКР, оскільки той включив до свого складу осередки з окупованих територій України.

Тихонову не вистачає російської агресії

За словами Тихонова, думка Росії не враховувалася у світовому спорті, оскільки країна поводилася недостатньо агресивно.

"У всьому винні ми самі — була бездіяльність з нашого боку. Треба бути представником великої Росії, щоб нас усі поважали і боялися", — сказав Тихонов.

Зазначимо, що Тихонов чотири рази ставав олімпійським чемпіоном в естафеті, коли виступав за збірну СРСР. Має золоті медалі в Греноблі-1968, Саппоро-1972, Інсбруку-1976 і Лейк-Плесіді-1980. Наразі колишній біатлоніст підтримує російську агресію проти України.

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