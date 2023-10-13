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В МОК рассказали, что не признавали аннексию Крыма

13 октября 2023 21:47
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Агабекян Карен
редактор
В МОК рассказали, что не признавали аннексию Крыма
Томас Бах – глава МОК. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Международном Олимпийском комитете не признавали аннексию Крыма. Поэтому после 2014 года не вводилось санкций против россиян из-за войны в Украине.

Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

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Напомним, что ранее МОК приостановили деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в свой состав оккупированных территорий Украины.

МОК просто не хватило времени вводить санкции против России

По словам Баха, после решения приостановить деятельность ОКР они получили из Москвы письмо, в котором говорилось, что ОКР вынужден принять новых членов из-за решения Госдумы РФ об аннексии территорий.

"В письме упоминался Крым. В ОКР сравнивали эту ситуацию с той. Но так нельзя сравнивать, поскольку МОК никогда не признавал аннексию Крыма.

Они спросили, почему мы не наложили санкции раньше, но мы не признавали аннексию Крыма. В 2016 году у нас не было времени на этот вопрос, и поэтому у нас не было проблем с национальностью спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро", — сказал Бах.

Отметим, что ОКС, вероятно, возобновит деятельность, если не будет нарушать олимпийскую хартию и исключит из своего состава оккупированные территории.

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