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МОК отстранил Олимпийский комитет РФ из-за включения комитетов ВОТ Украины

12 октября 2023 18:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
МОК отстранил Олимпийский комитет РФ из-за включения комитетов ВОТ Украины
Здание Международного Олимпийского комитета. Фото: МОК
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Международный олимпийский комитет отреагировал отстранением Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в состав олимпийских органов с оккупированных территорий Украины. При этом решение по участию спортсменов из России в статусе "нейтральных" на Олимпиаде-2024 еще не принято.

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице МОК в соцсети X.

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МОК отстранил Олимпийский комитет РФ

В начале октября ОКР принял в свой состав региональные Олимпийские комитеты так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт в ответ обратился в МОК с осуждением действий ОКР, а также сообщил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение Исполнительного комитета 15-17 октября.

Еще перед заседанием Исполнительного комитета МОК в организации приняли решение об отстранении Олимпийского комитета России. Причину такого решения объяснили нарушением ОКС Олимпийской хартии в контексте территориальной целостности Украины.

МОК определил для Олимпийского комитета России бессрочное отстранение до первого уведомления. А также указал возможные последствия такого решения:

  • невозможность выполнения ОКС функций национального олимпийского комитета и получения финансирования от Олимпийского движения;
  • МОК оставляет за собой право определить возможность участия "нейтральных" спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх 2024 и 2026 годов в соответствии с рекомендациями организации от 28 марта 2023 года.

Реакция Офиса Президента Украины

Пост Андрія Єрмака
Пост Андрея Ермака. Фото: скриншот

"Намеренно не делал "тизеров", чтобы новость была. Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в их состав так называемых "спортивных организаций", которые находятся на оккупированном Донбассе, Луганщине, Херсонщине и Запорожье", — отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что это крайне важное решение, которое демонстрирует, что МОК не остается равнодушным к агрессии России против Украины.

"Это важное решение, мы общались с партнерами, что спорт не может быть вне политики, когда страна-террорист осуществляет геноцид Украины и использует спортсменов в качестве пропаганды", — подчеркнул Ермак.

Выступят ли спортсмены РФ на Олимпиаде

Несмотря на рекомендации по возвращению к соревнованиям, МОК до сих пор не принял окончательного решения о будущем спортсменов из России и Беларуси на Олимпийских играх в Париже. Соответствующий вопрос может быть рассмотрен именно на заседании Исполнительного комитета 15-17 октября.

При этом в конце марта МОК изменил позицию по поводу выступлений российских и белорусских атлетов на международных турнирах, порекомендовав федерациям вернуть представителей этих стран в "нейтральном" статусе.

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