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МОК відсторонив Олімпійський комітет РФ через включення комітетів ТОТ України

12 жовтня 2023 18:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
МОК відсторонив Олімпійський комітет РФ через включення комітетів ТОТ України
Будівля Міжнародного Олімпійського комітету. Фото: МОК
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міжнародний олімпійський комітет відреагував відстороненням Олімпійського комітету Росії (ОКР) через включення до складу олімпійських органів з окупованих територій України. При цьому рішення щодо участі спортсменів з Росії у статусі "нейтральних" на Олімпіаді-2024 ще не ухвалене.

Відповідна заява опублікована на офіційній сторінці МОК в соцмережі X.

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МОК відсторонив Олімпійський комітет РФ

На початку жовтня ОКР прийняв до свого складу регіональні Олімпійські комітети так званих "ДНР" та "ЛНР", а також окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.

Очільник НОК України Вадим Гутцайт у відповідь на це звернувся до МОК із засудженням дій ОКР, а також повідомив, що це питання буде винесене на обговорення Виконавчого комітету 15-17 жовтня.

Ще перед засіданням Виконавчого комітету МОК в організації ухвалили рішення щодо відсторонення Олімпійського комітету Росії. Причину такого рішення пояснили порушенням ОКР Олімпійської хартії у контексті територіальної цілісності України.

МОК визначив для Олімпійського комітету Росії безстрокове відсторонення, до першого повідомлення. А також вказав можливі наслідки такого рішення:

  • неможливість виконання ОКР функцій національного олімпійського комітету та отримування фінансування від Олімпійського руху;
  • МОК залишає за собою право визначити можливість участі "нейтральних" спортсменів з російським паспортом на Олімпійських іграх 2024 та 2026 років, відповідно до рекомендацій організації від 28 березня 2023 року.

Реакція Офісу Президента України

Пост Андрія Ермака
Пост Андрія Єрмака. Фото: скриншот

"Навмисно не робив "тізерів", щоб новина була. Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Олімпійський комітет рф через включення до їхнього складу так званих "спортивних організацій", які знаходяться на окупованому Донбасі, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі", — зазначив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. 

Голова ОП наголосив, що це вкрай важливе рішення, яке демонтрує, що МОК не лишається байдужим до агресії Росії проти України.

"Це важливе рішення, ми комунікували з партнерами, що спорт не може бути поза політикою, коли країна-терорист здійснює геноцид України і використовує спортсменів в якості пропаганди", — наголосив Єрмак.

Чи виступлять спортсмени РФ на Олімпіаді

Попри отримання рекомендацій щодо повернення до змагань, МОК досі не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпійських іграх у Парижі. Відповідне питання може бути розглянуте саме на засіданні Виконавчого комітету 15-17 жовтня.

При цьому наприкінці березня МОК змінив позицію щодо виступів російських та білоруських атлетів на міжнародних турнірах, порекомендувавши федераціям повернути представників цих країн у "нейтральному" статусі.

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