Зеленский призвал министров спорта союзных стран не допустить россию к Олимпийским играм

Глава государства попросил союзников оказать помощь в борьбе с запретом для россиян участвовать в Олимпиаде

Президент Владимир Зеленский принял участие в переговорах с министрами спорта стран, оказывающих поддержку Украине в борьбе с агрессором.

Глава государства обсудил требование запретить российским и белорусским спортсменам выступать на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает пресс-служба Президента Украины.

В пятницу, 10 февраля, Владимир Зеленский выступил перед партнерами Украины и напомнил о том, что россияне продолжают терроризировать мирных жителей. Он подчеркнул, что спортсменам из стран, чьи войска вторглись в Украину, не место на Олимпийских играх и на других спортивных турнирах.

"Сегодня произошел очередной ракетный обстрел нашей страны. Минимум 65 ракет. Все против гражданской инфраструктуры. Это после ночи с воздушной тревогой: перед этим ракетным ударом был нанесен удар убийственными управляемыми дронами и ракетами. Мишенью для них были электростанции и трансформаторы. То есть основа нормальной жизни людей. Энергетика. Если бы олимпийскими видами спорта были убийства и ракетные удары, вы знаете, какая национальная сборная взяла бы первое место.

И не важно, был бы у этой сборной ее официальный флаг — государственный триколор. Российские террористы используют разную символику. Российские военные заставляли украинцев на оккупированной территории нашего государства носить белоснежную повязку. Вроде бы, чтобы их не убили. Но их пытали и убивали даже с этими повязками.

Россия использует определенные буквы латиницы на флагах разных цветов, и все они символизируют геноцидную идеологию рашизма, каким бы ни был конкретный цвет. Бывает, что российские оккупанты уничтожают нормальную жизнь вообще без какой-либо символики — именно так началась российская агрессия. Наш полуостров Крым был оккупирован русскими солдатами без какой-либо символики", — напомнил Владимир Зеленский.

Почему россиян нельзя пускать на Олимпиаду

Президент Украины отметил, что не имеет значения, под какими флагами и с какой символикой россияне и белорусы будут участвовать в Олимпиаде-2024. По его словам, присутствие этих спортсменов на олимпийском турнире станет манифестация насилия и беззакония.

"Я знаю, что вы не хотите допустить искажения олимпийских принципов. Верю, для каждого из ваших государств важно защищать ценностную основу нормальной жизни, которую мы с вами ценим. Мирной жизни! Жизнь, основанная на уважении к разным людям.

Российское государство избрало путь террора, и именно поэтому ему нет места в цивилизованном мире. Россию изолируют, чтобы защититься. Российское присутствие убирают, чтобы побуждать к прекращению агрессии и террора. Это самозащита мира — мира, заботящегося о своих ценностях и защищающего жизнь. 228 украинских спортсменов и тренеров погибли за год российской агрессии против Украины! 228! А сколько российских спортсменов выступили с осуждением террора, которое развязало их государство? Фактически нет такого осуждения. Разве что редкие голоса, быстро угасающие", — заявил Владимир Зеленский.

Защита олимпийских принципов

Глава государства также напомнил о том, что многие российские спортсмены связаны со спортивными клубами армии и силовых структур. Это касается и тех атлетов, которые собираются выступить на Олимпиаде в Париже.

"Если олимпийские принципы будут разрушены и российских спортсменов допустят к каким-либо соревнованиям или Олимпийским играм, только вопрос времени, когда государство-террорист заставит их подыграть пропаганде войны.

Мы с вами должны защищать жизнь и наши ценности. Мы с вами должны останавливать агрессию и бороться против тех, кто выбирает для себя путь террора. Мы с вами должны защищать олимпийское движение. Россия стала страной, которая все запятнает кровью, даже белый флаг", — объяснил Владимир Зеленский.

Напомним, президент МОК Томас Бах гневно отреагировал на требования Украины не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024.