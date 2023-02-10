Зеленский призвал министров спорта союзных стран не допустить россию к Олимпийским играм

Спортсмены подыгрывают пропаганде: Зеленский просит союзников не допустить россию к Олимпиаде
Президент Владимир Зеленский принял участие в переговорах с министрами спорта стран, оказывающих поддержку Украине в борьбе с агрессором.
Глава государства обсудил требование запретить российским и белорусским спортсменам выступать на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает пресс-служба Президента Украины.
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В пятницу, 10 февраля, Владимир Зеленский выступил перед партнерами Украины и напомнил о том, что россияне продолжают терроризировать мирных жителей. Он подчеркнул, что спортсменам из стран, чьи войска вторглись в Украину, не место на Олимпийских играх и на других спортивных турнирах.
"Сегодня произошел очередной ракетный обстрел нашей страны. Минимум 65 ракет. Все против гражданской инфраструктуры. Это после ночи с воздушной тревогой: перед этим ракетным ударом был нанесен удар убийственными управляемыми дронами и ракетами. Мишенью для них были электростанции и трансформаторы. То есть основа нормальной жизни людей. Энергетика. Если бы олимпийскими видами спорта были убийства и ракетные удары, вы знаете, какая национальная сборная взяла бы первое место.
И не важно, был бы у этой сборной ее официальный флаг — государственный триколор. Российские террористы используют разную символику. Российские военные заставляли украинцев на оккупированной территории нашего государства носить белоснежную повязку. Вроде бы, чтобы их не убили. Но их пытали и убивали даже с этими повязками.
Россия использует определенные буквы латиницы на флагах разных цветов, и все они символизируют геноцидную идеологию рашизма, каким бы ни был конкретный цвет. Бывает, что российские оккупанты уничтожают нормальную жизнь вообще без какой-либо символики — именно так началась российская агрессия. Наш полуостров Крым был оккупирован русскими солдатами без какой-либо символики", — напомнил Владимир Зеленский.
Почему россиян нельзя пускать на Олимпиаду
Президент Украины отметил, что не имеет значения, под какими флагами и с какой символикой россияне и белорусы будут участвовать в Олимпиаде-2024. По его словам, присутствие этих спортсменов на олимпийском турнире станет манифестация насилия и беззакония.
"Я знаю, что вы не хотите допустить искажения олимпийских принципов. Верю, для каждого из ваших государств важно защищать ценностную основу нормальной жизни, которую мы с вами ценим. Мирной жизни! Жизнь, основанная на уважении к разным людям.
Российское государство избрало путь террора, и именно поэтому ему нет места в цивилизованном мире. Россию изолируют, чтобы защититься. Российское присутствие убирают, чтобы побуждать к прекращению агрессии и террора. Это самозащита мира — мира, заботящегося о своих ценностях и защищающего жизнь. 228 украинских спортсменов и тренеров погибли за год российской агрессии против Украины! 228! А сколько российских спортсменов выступили с осуждением террора, которое развязало их государство? Фактически нет такого осуждения. Разве что редкие голоса, быстро угасающие", — заявил Владимир Зеленский.
Защита олимпийских принципов
Глава государства также напомнил о том, что многие российские спортсмены связаны со спортивными клубами армии и силовых структур. Это касается и тех атлетов, которые собираются выступить на Олимпиаде в Париже.
"Если олимпийские принципы будут разрушены и российских спортсменов допустят к каким-либо соревнованиям или Олимпийским играм, только вопрос времени, когда государство-террорист заставит их подыграть пропаганде войны.
Мы с вами должны защищать жизнь и наши ценности. Мы с вами должны останавливать агрессию и бороться против тех, кто выбирает для себя путь террора. Мы с вами должны защищать олимпийское движение. Россия стала страной, которая все запятнает кровью, даже белый флаг", — объяснил Владимир Зеленский.
Напомним, президент МОК Томас Бах гневно отреагировал на требования Украины не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024.