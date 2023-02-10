Зеленський закликав міністрів спорту союзних країн не допустити росію до Олімпійських ігор

Глава держави попросив союзників надати допомогу у боротьбі із забороною для росіян брати участь в Олімпіаді

Президент Володимир Зеленський взяв участь у переговорах із міністрами спорту країн, які надають підтримку Україні у боротьбі з агресором.

Глава держави обговорив вимогу заборонити російським та білоруським спортсменам виступати на Олімпіаді-2024 у Парижі, повідомляє пресслужба Президента України.

У п'ятницю, 10 лютого, Володимир Зеленський виступив перед партнерами України та нагадав про те, що росіяни продовжують тероризувати мирних жителів. Він наголосив, що спортсменам із країн, чиї війська вдерлися в Україну, не місце на Олімпійських іграх та на інших спортивних турнірах.

"Сьогодні стався черговий ракетний обстріл нашої країни. Мінімум 65 ракет. Все проти цивільної інфраструктури. Це після ночі з повітряною тривогою: перед цим ракетним ударом було завдано удару вбивчих керованих дронів і ракет. Мішенню для них були електростанції та трансформатори. Тобто основа нормального життя людей. Енергетика. Якби олімпійськими видами спорту були вбивства та ракетні удари, ви знаєте, яка національна збірна взяла б перше місце.

І не важливо, чи була б у цієї збірної її офіційний прапор — державний триколор. Російські терористи використовують різну символіку. Російські військові змушували українців на окупованій території нашої держави носити білу пов'язку. Начебто, щоб їх не вбили. Але їх катували та вбивали навіть із цими пов'язками.

Росія використовує певні літери латиниці на прапорах різних кольорів, і всі вони символізують геноцидну ідеологію рашизму, хоч би яким був конкретний колір. Буває, що російські окупанти знищують нормальне життя взагалі без символіки — саме так почалася російська агресія. Наш півострів Крим був окупований російськими солдатами без будь-якої символіки", — нагадав Володимир Зеленський.

Чому росіян не можна пускати на Олімпіаду

Президент України зазначив, що не має значення, під якими прапорами та з якою символікою росіяни та білоруси братимуть участь в Олімпіаді-2024. За його словами, присутність цих спортсменів на олімпійському турнірі стане маніфестацією насильства та беззаконня.

"Я знаю, що ви не хочете допустити спотворення олімпійських принципів. Вірю, для кожної з ваших держав важливо захищати ціннісну основу нормального життя, яку ми з вами цінуємо. Мирне життя! Життя, засноване на повазі до різних людей.

Російська держава обрала шлях терору, і саме тому йому немає місця у цивілізованому світі. Росію ізолюють, щоби захиститися. Російську присутність прибирають, щоб спонукати до припинення агресії та терору. Це самозахист світу — світу, який піклується про свої цінності та захищає життя. 228 українських спортсменів та тренерів загинули за рік російської агресії проти України! 228! А скільки російських спортсменів виступили із засудженням терору, яке розв'язало їхню державу? Фактично немає такого засудження. Хіба що рідкісні голоси, що швидко згасають", — заявив Володимир Зеленський.

Захист олімпійських принципів

Глава держави також нагадав про те, що багато російських спортсменів пов'язані зі спортивними клубами армії та силових структур. Це стосується і тих атлетів, які мають намір виступити на Олімпіаді в Парижі.

"Якщо олімпійські принципи будуть зруйновані й російських спортсменів допустять до будь-яких змагань чи Олімпійських ігор, лише питання часу, коли держава-терорист змусить їх підіграти пропаганді війни.

Ми з вами маємо захищати життя та наші цінності. Ми з вами маємо зупиняти агресію та боротися проти тих, хто обирає для себе шлях терору. Ми з вами маємо захищати олімпійський рух. Росія стала країною, яка все заплямує кров'ю, навіть білий прапор", — пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент МОК Томас Бах гнівно відреагував на вимоги України не допускати російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024.