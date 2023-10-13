У МОК розповіли, що не визнавали анексію Криму

Томас Бах — глава МОК. Фото: скриншот

У Міжнародному Олімпійському комітеті не визнавали анексію Криму. Тому після 2014 року не вводилося санкцій проти росіян через війну в Україні.

Про це повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

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Зазначимо, що раніше МОК призупинили діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР) через включення до свого складу окупованих територій України.

МОК просто забракло часу вводити санкції проти Росії

За словами Баха, після рішення призупинити діяльність ОКР вони отримали з Москви лист, в якому йшлося, що ОКР змушений прийняти нових членів через рішення Держдуми РФ про анексію територій.

"У листі згадувався Крим. В ОКР порівнювали цю ситуацію з тією. Але так не можна порівнювати, оскільки МОК ніколи не визнавав анексію Криму.

Вони запитали, чому ми не наклали санкції раніше, але ми не визнавали анексію Криму. У 2016 році у нас не було часу на це питання, й тому ми не мали проблем з національністю спортсменів на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро", — сказал Бах.

Зазначимо, що ОКР, ймовірно, відновить діяльність, якщо не порушуватиме Олімпійську хартію та виключить зі свого складу окуповані території.

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