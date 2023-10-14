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На войне погиб бывший игрок киевского "Динамо"

14 октября 2023 06:45
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Агабекян Карен
редактор
На войне погиб бывший игрок киевского "Динамо"
Александр Щетинин. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В зоне боевых действий произошла очередная потеря для украинского футбола. В этот раз война унесла жизнь одного из воспитанников киевского "Динамо".

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Отметим, что наибольшие потери из футбольных болельщиков на войне понесло столичное "Динамо". Всего в зоне боевых действий погибли более 200 ультрас из всех украинских клубов.

У погибшего был позывной "Динамо"

29 сентября на Запорожском направлении погиб воспитанник футбольной академии "Динамо" Александр Щетинин.

Уроженец Вышгорода Киевской области, 1990 года рождения, свою футбольную карьеру после "Динамо" провел в столичном "Локомотиве", который в этом сезоне вернулся в профессиональный футбол.

"Щетинин учился в академии "Динамо". Играл за команду "Локомотив", которая считалась филиалом столичного клуба. На фронте имел позывной "Динамо"

Футбольный клуб "Динамо" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скорбим вместе с вами.

Вечная память Герою, отдавшего жизнь за нашу страну", — говорится в заявлении клуба.

На фронте ранее погибли воспитанник "Днепра" Кирилл Молоков и футболист Николай Жидков, который приостановил свою карьеру в Польше и прибыл в Украину.

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