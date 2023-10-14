На войне погиб бывший игрок киевского "Динамо"
В зоне боевых действий произошла очередная потеря для украинского футбола. В этот раз война унесла жизнь одного из воспитанников киевского "Динамо".
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Отметим, что наибольшие потери из футбольных болельщиков на войне понесло столичное "Динамо". Всего в зоне боевых действий погибли более 200 ультрас из всех украинских клубов.
У погибшего был позывной "Динамо"
29 сентября на Запорожском направлении погиб воспитанник футбольной академии "Динамо" Александр Щетинин.
Уроженец Вышгорода Киевской области, 1990 года рождения, свою футбольную карьеру после "Динамо" провел в столичном "Локомотиве", который в этом сезоне вернулся в профессиональный футбол.
"Щетинин учился в академии "Динамо". Играл за команду "Локомотив", которая считалась филиалом столичного клуба. На фронте имел позывной "Динамо"
Футбольный клуб "Динамо" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скорбим вместе с вами.
Вечная память Герою, отдавшего жизнь за нашу страну", — говорится в заявлении клуба.
На фронте ранее погибли воспитанник "Днепра" Кирилл Молоков и футболист Николай Жидков, который приостановил свою карьеру в Польше и прибыл в Украину.
Напомним, Мудрик перейдет во вторую лигу: "Челси" принял решение.
"Ливерпуль" нашел замену Клоппу: "Энфилд" ждет возвращения легенды.
Зидан определился с новым клубом: француз вернется в тренерскую деятельность.
Украина – Северная Македония: анонс матча и прогнозы букмекеров.
Читайте Новини.LIVE!