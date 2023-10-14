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На війні загинув колишній гравець київського "Динамо"

14 жовтня 2023 06:45
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Агабекян Карен
редактор
На війні загинув колишній гравець київського "Динамо"
Олександр Щетінін. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У зоні бойових дій сталася чергова втрата для українського футболу. Цього разу війна забрала життя одного з вихованців київського "Динамо".

Про це повідомила пресслужба клубу.

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Зазначимо, що наразі найбільші втрати з футбольних вболівальників на війні понесло столичне "Динамо". Загалом у зоні бойових дій загинуло понад 200 ультрас із усіх українських клубів.

Загиблий носив позивний "Динамо"

29 вересня на Запорізькому напрямку загинув вихованець футбольної академії "Динамо" Олександр Щетінін.

Уродженець Вишгороду Київської області, 1990 року народження, свою футбольну кар’єру після "Динамо" провів у столичному "Локомотиві", який цього сезону повернувся у професійний футбол.

"Щетінін навчався в академії "Динамо". Грав за команду "Локомотив", що важалася філіалом столичного клубу. На фронті мав позивний "Динамо"

Футбольний клуб "Динамо" висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами.

Вічна пам'ять Герою, який віддав життя за нашу країну", — йдеться в заяві клубу.

На фронті раніше загинули вихованець "Дніпра" Кирило Молоков та футболіст Микола Жидков, який призупинив  свою кар’єру в Польщі та прибув в Україну.

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