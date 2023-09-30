Ребров ежемесячно помогает семьям погибших на войне украинских ультрасов

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров помогает благотворительному фонду "Трибуна героев". Эта организация создана болельщиками для помощи семьям погибших ультрасов.

Об этом сообщил ультрас харьковского "Металлиста" и один из основателей фонда Дмитрий Кукуруза в интервью "Футбол 24".

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Сергей Ребров в сборной Украины. Фото: УАФ

Одним из донаторов является Ребров

По словам Кукурузы, Ребров помог не только 100 тысячами гривен, о которых говорили в СМИ, а оказывает ежемесячную помощь.

"Сергей Ребров ежемесячно помогает фонду. Персонально. Это не просто одноразовый донат. Это человек, который системно помогает. Была очень интересна для семей встреча с ним. Было приятно видеть, что он искренне поддерживает. Он сказал очень правильные и приятные слова семьям. Семьям погибших было приятно, что он поддерживает их", — сказал волонтер.

Также соучредитель фонда отметил, что футболисты очень много помогают военным, но не хотят этого афишировать. Среди открытых к волонтерам футболистов Кукуруза вспомнил Александра Зинченко, Андрея Шевченко, Тараса Степаненко и Сергея Сидорчука. Но волонтер отметил, что этот список игроков гораздо больше.

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