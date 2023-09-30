Ребров ежемесячно помогает семьям погибших на войне украинских ультрасов
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров помогает благотворительному фонду "Трибуна героев". Эта организация создана болельщиками для помощи семьям погибших ультрасов.
Об этом сообщил ультрас харьковского "Металлиста" и один из основателей фонда Дмитрий Кукуруза в интервью "Футбол 24".
На войне погибли более 200 украинских футбольных болельщиков. Потому их друзья создали фонд, чтобы помогать семьям погибших.
Одним из донаторов является Ребров
По словам Кукурузы, Ребров помог не только 100 тысячами гривен, о которых говорили в СМИ, а оказывает ежемесячную помощь.
"Сергей Ребров ежемесячно помогает фонду. Персонально. Это не просто одноразовый донат. Это человек, который системно помогает. Была очень интересна для семей встреча с ним. Было приятно видеть, что он искренне поддерживает. Он сказал очень правильные и приятные слова семьям. Семьям погибших было приятно, что он поддерживает их", — сказал волонтер.
Также соучредитель фонда отметил, что футболисты очень много помогают военным, но не хотят этого афишировать. Среди открытых к волонтерам футболистов Кукуруза вспомнил Александра Зинченко, Андрея Шевченко, Тараса Степаненко и Сергея Сидорчука. Но волонтер отметил, что этот список игроков гораздо больше.
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