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Ребров щомісячно допомагає сім’ям загиблих на війні українських ультрасів

30 вересня 2023 13:57
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Агабекян Карен
редактор
Ребров щомісячно допомагає сім’ям загиблих на війні українських ультрасів
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров допомагає благодійному фонду "Трибуна героїв". Ця організація створена вболівальниками для допомоги сім’ям загиблих ультрасів.

Про це повідомив ультрас харківського "Металіста" та один з засновників фонду Дмитро Кукуруза в інтерв’ю "Футбол 24".

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Сергей Ребров
Сергій Ребров у збірній України. Фото: УАФ

Одним з донаторів є Ребров

За словами Кукурузи, Ребров допоміг не тільки 100 тисячами гривень, про які говорили у ЗМІ, а надає щомісячну допомогу.

"Сергій Ребров щомісячно допомагає фонду. Персонально. Це не просто одноразовий донат. Це людина, яка системно допомагає. Була дуже цікава для родин зустріч з ним. Було приємно бачити, що він щиро підтримує. Він сказав дуже правильні та приємні слова родинам. Родинам загиблих було приємно, що він їх підтримує", — сказав волонтер.

Також співзасновник фонду відзначив, що футболісти дуже багато допомагають військовим, але не хочуть це афішувати. Серед тих футболістів, хто відкритий до волонтерів, Кукуруза згадав Олександра Зінченка, Андрія Шевченка, Тараса Степаненка та Сергія Сидорчука. Але волонтер відзначив, що цей перелік гравців набагато більший.

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