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Ребров назвав заявку збірної України на матч із Мальтою та Північною Македонією

25 вересня 2023 17:14
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Ребров назвав заявку збірної України на матч із Мальтою та Північною Македонією
Сергій Ребров на пресконференції. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна України найближчим часом розпочне підготовку до найважливіших поєдинків відбору на Євро-2024. Головний тренер команди Сергій Ребров вже оголосив заявку на поєдинки з Північною Македонією та Мальтою.

У заявку збірної України повернувся Руслан Малиновський, повідомляє порт Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УАФ.

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У жовтні може зважитися, чи завоює збірна України путівку на Євро-2024. Національна команда проведе два матчі, у яких необхідно набрати максимум очок. Ребров включив у заявку "синьо-жовтих" найсильніших українських футболістів.

Сергій Ребров
Сергій Ребров на тренуванні. Фото: УНІАН

Заявка збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер" Маямі, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (всі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія).

Форварди: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо", Київ).

До резервного списку Сергій Ребров вніс трьох футболістів. Це гравці "Дніпра-1" Олександр Сваток та Олександр Пихаленок, а також правий захисник "Динамо" Олександр Тимчик.

Матчі збірної України у жовтні:

  • 14.10 Україна — Північна Македонія (Прага);
  • 17.10 Мальта — Україна (Валлетта).

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