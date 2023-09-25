Ребров назвал заявку сборной Украины на матч с Мальтой и Северной Македонией

Сергей Ребров на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Сборная Украины в ближайшее время начнет подготовку к важнейшим поединкам отбора на Евро-2024. Главный тренер команды Сергей Ребров уже огласил заявку на поединки с Северной Македонией и Мальтой.

В заявку сборной Украины вернулся Руслан Малиновский, сообщает порта Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УАФ.

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В октябре может быть решиться, завоюет ли сборная Украины путевку на Евро-2024. Национальная команда проведет два матча, в которых необходимо набрать максимум очков. Ребров включил в заявку "сине-желтых" всех сильнейших украинских футболистов.

Сергей Ребров на тренировке. Фото: УНИАН

Заявка сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба — "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба — "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Форварды: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

В резервный список Сергей Ребров внес трех футболистов. Это игроки "Днепра-1" Александр Сваток и Александр Пихаленок, а также правый защитник "Динамо" Александр Тымчик.

Матчи сборной Украины в октябре:

14.10 Украина — Северная Македония (Прага);

17.10 Мальта — Украина (Валлетта).

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