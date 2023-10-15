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Довбик прокомментировал проблемы с результативностью в сборной Украины

15 октября 2023 11:55
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Агабекян Карен
редактор
Довбик прокомментировал проблемы с результативностью в сборной Украины
Артем Довбик. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 Украина победила Северную Македонию (2:0). Как и в других матчах национальной команды при руководстве Сергея Реброва, не забивали центральные нападающие.

Форвард Артем Довбик прокомментировал свою низкую результативность. Слова футболиста приводит портал "Суспільне Спорт".

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Довбик в этом сезоне за клуб забил три мяча и сделал два ассиста. За сборную Украины у Артема всего шесть голов в 21 матче.

Довбик при Реброве не забивает

По словам Довбика после матча, ему хотелось наконец забить, но он остался рад победе команды.

"Прежде всего хорошо, что мы победили. Помогал команде. Да, хотелось забить, уже несколько матчей не могу забить. Все же голы за сборную — особые, но хорошо, что команда победила и мы заработали три очка", — сказал футболист.

Отметим, что Довбик не забивает уже восемь матчей подряд. Последний раз форвард отмечался дублем в сентябре 2022 года в ворота Армении (5:0) в Лиге Наций.

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