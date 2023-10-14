Україна здобула важку перемогу над Північною Македонією

Забитий м'яч Георгія Судакова. Фото: REUTERS/David W Cerny

У Празі завершився матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними України та Північної Македонії. До гри команди мали однакову кількість очок.

Проте у очній зустрічі Україна перемогла з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Звіт про матч

Україна — Північна Македонія — 2:0

Голи: Судаков, 30, Караваєв, 90+5

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко (Сидорчук, 76), Судаков (Сваток, 87), Степаненко — Зубков (Маліновський, 67), Довбик (Яремчук, 75), Мудрик (Караваєв, 87).

Головний тренер: Сергій Ребров

Північна Македонія: Дімітрієвські — Манєв (Чурлінов, 46), Серафімов, Мусліу — Ашковські (Дімоські, 46), Елезі (Дорієв, 74), Атанасов (Адемі, 62), Барді, Аліоські — Ельмас, Міовські (Трайковські, 83).

Головний тренер: Благоя Мілевський

Попередження: Маліновський, Зінченко — Серафімов, Адемі

На 9-й хвилині сталася перша тривала пауза. Після подачі Віталія Миколенка зіткнулися воротар і захисник, що забрав м'яч. До голкіпера довелося вибігати лікарям.

Перший гольовий момент у матчі стався на 12-й хвилині, коли після пасу у штрафний майданчик Артем Довбик продавив корпусом Серафимова і потім пробив з гострого кута — голкіпер відбив удар й українці отримали право на кутовий.

На 16-й хвилині Україна отримала другий чудовий момент. Михайла Мудрика лівим флангом вивели на ворота суперника. Михайло змістився в центр і дійшов до воротарського майданчика, а потім із гострого кута з кількох метрів пробив у голкіпера.

Україна змогла відкрити рахунок на 30-й хвилині, коли непомітний до цього Георгій Судаков зіграв із Олександром Зінченком та здалеку пробив у захисника, від якого м'яч полетів у ворота.

Після забитого м'яча збірна України видала поганий відрізок. Команда Сергія Реброва почала робити необов'язкові помилки, і суперник мав два відмінні моменти для взяття воріт. Спочатку Анатолій Трубін накрив м'яч після удару Міовського. За хвилину голкіпер витягнув м'яч із дальнього нижнього кута воріт після пострілу Ашковські.

На 52-й хвилині Довбик пробив повз ворота після виходу віч-на-віч з голкіпером суперника. Було б соромно Артему, але рефері зафіксував офсайд та врятував форварда від ганьби. А вже за хвилину Чурлінов у штрафному майданчику України пішов від двох захисників і пробив із гострого кута — Трубін кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий.

Україна знову мала чудовий момент на 59-й хвилині, коли Довбик втік у швидку контратаку та віддав пас у штрафний майданчик на Мудрика, який пробив у ногу голкіпера. М'яч відлетів на кутовий, подача якого призвела до удару головою Миколи Матвієнка у перекладину.

Після удару Матвієнка гра була такою ж жорсткою, але кількість моментів та ударів по воротах помітно впала.

Затишшя на 78-й хвилині обірвав Мудрик, який пробив з-за меж штрафного майданчика повз ліву штангу.

На 81-й хвилині знову здалеку пробив Судаков і мало не забив. М'яч після удару Георгія летів під поперечину і голкіпер Північної Македонії у стрибку відбив м'яч у поперечину, а від неї той полетів на кутовий.

На 86-й хвилині Роман Яремчук вийшов на побачення з голкіпером суперника, але його удар у дальній кут голкіпер парирував.

На останніх доданих хвилинах забив Олександр Караваєв. Гравець "Динамо" сам вибіг у контратаку і побачив, що голкіпер далеко вийшов з воріт і пробив повз нього — 2:0.

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