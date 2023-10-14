Украина одержала тяжелую победу над Северной Македонией

Забитый мяч Георгия Судакова. Фото: REUTERS/David W Cerny

В Праге завершился матч квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Украины и Северной Македонии. До игры у команд было одинаковое количество очков.

Однако в очной встрече Украина победила со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отчет о матче

Украина — Северная Македония — 2:0

Голы: Судаков, 30, Караваев, 90+5

Украина: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Зинченко (Сидорчук, 76), Судаков (Сваток, 87), Степаненко — Зубков (Малиновский, 67), Довбик (Яремчук, 75), Мудрик (Караваев, 87).

Главный тренер: Сергей Ребров

Северная Македония: Димитриевский — Манев (Чурлинов, 46), Серафимов, Муслиу — Ашковские (Димоски, 46), Элези (Дориев, 74), Атанасов (Адеме, 62), Барди, Алиоски — Эльмас, Миовские (Трайковски, 83).

Главный тренер: Благоя Милевский

Предупреждение: Малиновский, Зинченко — Серафимов, Адем

На 9-й минуте случилась первая длительная пауза. После подачи Виталия Миколенко столкнулись забравший мяч вратарь и защитник. К голкиперу пришлось выбегать врачам.

Первый голевой момент в матче случился на 12-й минуте, когда после паса в штрафную Артем Довбик продавил корпусом Серафимова и затем пробил из острого угла — голкипер отразил удар и украина получила право на угловой.

На 16-й минуте Украина получила второй отличный момент. Михаила Мудрика по левому флангу вывели на ворота соперника. Михаил сместился в центр и дошел к вратарской, а затем из острого угла из нескольких метров пробил в голкипера.

Украина смогла открыть счет на 30-й минуте, когда незаметный до этого Георгий Судаков сыграл с Александром Зинченко и издали пробил в защитника, от которого мяч полетел в ворота.

После забитого мяча сборная Украины выдала очень плохой отрезок. Команда Сергея Реброва начала делать необязательные ошибки, и у соперника было два отличных момента для взятия ворот. Сначала Анатолий Трубин накрыл мяч после удара Миовски. Через минуту голкипер вытянул мяч из дальнего нижнего угла ворот после выстрела Ашковски.

На 52-й минуте Довбик пробил мимо ворот после выхода один на один с голкипером соперника. Было бы стыдно Артему, но рефери зафиксировал офсайд и спас форварда от позора. А уже через минуту Чурлинов в штрафной Украины ушел от двух защитников и пробил из острого угла — Трубин кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

Украина снова имела отличный момент на 59-й минуте, когда Довбик убежал в быструю контратаку и отдал пас в штрафную на Мудрика, который пробил в ногу голкипера. Мяч улетел на угловой, подача которого привела к удару головой Николая Матвиенко в перекладину.

После удара Матвиенко игра была такой же жесткой, но количество моментов и ударов по воротам заметно упало.

Затишье на 78-й минуте оборвал Мудрик, пробивший из-за пределов штрафной мимо левой штанги.

На 81-й минуте снова издали пробил Судаков и чуть не забил. Мяч после удара Георгия летел под перекладину и голкипер Северной Македонии в прыжке отбил мяч в перекладину, а от нее тот полетел на угловой.

На 86-й минуте вышедший на замену Роман Яремчук вышел на свидание с голкипером соперника, но его удар в дальний угол голкипер парировал.

На последних добавленных минутах забил Александр Караваев. Игрок "Динамо" сам выбежал в контратаку и увидел, что голкипер далеко вышел из ворот и пробил мимо него — 2:0.

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