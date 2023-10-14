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Судаков забил дебютный мяч за сборную Украины: видео

14 октября 2023 16:52
обновлено: 17:46
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Агабекян Карен
редактор
Судаков забил дебютный мяч за сборную Украины: видео
Георгий Судаков после забитого мяча. Фото: REUTERS/David W Cerny
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В эти минуты проходит матч квалификации чемпионата Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии. Для команды Сергея Реброва это принципиальный матч с прямым конкурентом.

В первом тайме Украина открыла счет, сообщил портал Новини.LIVE.

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До матча Украина и Северная Македония имели по семь очков в турнирной таблице и занимают третье и четвертое места. Столько же баллов у Италии, но у них на один матч меньше.

Судаков впервые забил за сборную

На 30-й минуте, незаметный до этого эпизода полузащитник Георгий Судаков обыгрался с Александром Зинченко и издали пробил в защитника, от которого мяч полетел в ворота.

Для Судакова это первый гол в одиннадцати матчах за сборную и в шести официальных.

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