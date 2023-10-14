Судаков забив дебютний м'яч за збірну України

Георгій Судаков після забитого м'яча. Фото: REUTERS/David W Cerny

У ці хвилини проходить матч кваліфікації чемпіонату Євро-2024 між збірними України та Північної Македонії. Для команди Сергія Реброва це принциповий матч із прямим конкурентом.

У першому таймі Україна відкрила рахунок, повідомив портал Новини.LIVE.

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Goal Georgiy Sudakov scores for Ukraine #UKRMKD

pic.twitter.com/GA15cZjtm4 - Pele World (@FctvPl442) October 14, 2023

До матчу Україна та Північна Македонія мали по сім очок у турнірній таблиці та посідають третє та четверте місця. Стільки ж балів в Італії, але у них на один матч менше.

Судаков вперше забив за збірну

На 30-й хвилині непомітний до цього епізоду півзахисник Георгій Судаков обігрався з Олександром Зінченком і здалеку пробив у захисника, від якого м'яч полетів у ворота.

Для Судакова це перший гол в одинадцяти матчах за збірну та у шести офіційних.

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