Судаков забив дебютний м'яч за збірну України
У ці хвилини проходить матч кваліфікації чемпіонату Євро-2024 між збірними України та Північної Македонії. Для команди Сергія Реброва це принциповий матч із прямим конкурентом.
У першому таймі Україна відкрила рахунок, повідомив портал Новини.LIVE.
Goal Georgiy Sudakov scores for Ukraine #UKRMKD- Pele World (@FctvPl442) October 14, 2023
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До матчу Україна та Північна Македонія мали по сім очок у турнірній таблиці та посідають третє та четверте місця. Стільки ж балів в Італії, але у них на один матч менше.
Судаков вперше забив за збірну
На 30-й хвилині непомітний до цього епізоду півзахисник Георгій Судаков обігрався з Олександром Зінченком і здалеку пробив у захисника, від якого м'яч полетів у ворота.
Для Судакова це перший гол в одинадцяти матчах за збірну та у шести офіційних.
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