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Судаков забив дебютний м'яч за збірну України

14 жовтня 2023 16:52
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Агабекян Карен
редактор
Судаков забив дебютний м'яч за збірну України
Георгій Судаков після забитого м'яча. Фото: REUTERS/David W Cerny
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У ці хвилини проходить матч кваліфікації чемпіонату Євро-2024 між збірними України та Північної Македонії. Для команди Сергія Реброва це принциповий матч із прямим конкурентом.

У першому таймі Україна відкрила рахунок, повідомив портал Новини.LIVE.

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До матчу Україна та Північна Македонія мали по сім очок у турнірній таблиці та посідають третє та четверте місця. Стільки ж балів в Італії, але у них на один матч менше.

Судаков вперше забив за збірну

На 30-й хвилині непомітний до цього епізоду півзахисник Георгій Судаков обігрався з Олександром Зінченком і здалеку пробив у захисника, від якого м'яч полетів у ворота.

Для Судакова це перший гол в одинадцяти матчах за збірну та у шести офіційних.

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