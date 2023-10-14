Стартовий склад збірної України на матч проти Північної Македонії: без Бущана

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

14 жовтня у Празі на Epet Arena стартує матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між Україною та Північною Македонією. Команди вже визначились зі стартовими складами.

В УАФ опублікували стартовий склад України.

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Наразі збірні України та Північної Македонії мають по сім очок у турнірній таблиці та посідають третє й четверте місця. Стільки ж балів у Італії, але у них на один матч менше.

Стартові склади України та Північної Македонії

Стартовий склад збірної України. Фото: УАФ

Стартовий склад Північної Македонії. Фото: ffm.com.mk

Зазначимо, що на матчі будуть присутні 13 тисяч уболівальників. Ще 5 тисяч місць були заблоковані через покарання УЄФА за "расистську" поведінку українських уболівальників, використання піротехніки та інші порушення в матчах проти Англії та Італії.

Зазначимо, що матч Україна — Північна Македонія розпочнеться о 16:00 за Києвом.

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