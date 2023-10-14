Стартовий склад збірної України на матч проти Північної Македонії: без Бущана
14 жовтня у Празі на Epet Arena стартує матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між Україною та Північною Македонією. Команди вже визначились зі стартовими складами.
В УАФ опублікували стартовий склад України.
Наразі збірні України та Північної Македонії мають по сім очок у турнірній таблиці та посідають третє й четверте місця. Стільки ж балів у Італії, але у них на один матч менше.
Стартові склади України та Північної Македонії
Зазначимо, що на матчі будуть присутні 13 тисяч уболівальників. Ще 5 тисяч місць були заблоковані через покарання УЄФА за "расистську" поведінку українських уболівальників, використання піротехніки та інші порушення в матчах проти Англії та Італії.
Зазначимо, що матч Україна — Північна Македонія розпочнеться о 16:00 за Києвом.
Нагадаємо, Мудрик перейде до іншої ліги: "Челсі" прийняв рішення.
"Ліверпуль" знайшов заміну Клоппу: "Енфілд" чекає на повернення легенди.
Зідан визначився з новим клубом: француз повернеться до тренерської діяльності.
Україна — Північна Македонія: анонс матчу та прогнози букмекерів.
Читайте Новини.LIVE!