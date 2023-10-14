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Стартовый состав сборной Украины на матч против Северной Македонии: без Бущана

14 октября 2023 14:58
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Агабекян Карен
редактор
Стартовый состав сборной Украины на матч против Северной Македонии: без Бущана
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

14 октября в Праге на Epet Arena стартует матч квалификации чемпионата Европы-2024 между Украиной и Северной Македонией. Команды уже определились со стартовыми составами.

В УАФ опубликовали стартовый состав Украины.

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В настоящее время у сборных Украины и Северной Македонии по семь очков в турнирной таблице и они занимают третье и четвертое места. Столько же баллов у Италии, но у них на один матч меньше.

Стартовые составы Украины и Северной Македонии

Сборная Украины по футболу
Стартовый состав сборной Украины. Фото: УАФ
Северная Македония
Стартовый состав Северной Македонии. Фото: ffm.com.mk

Отметим, что на матче будут присутствовать 13 тысяч болельщиков. Еще 5 тысяч мест были заблокированы из-за наказания УЕФА за расистское поведение украинских болельщиков, использование пиротехники и другие нарушения в матчах против Англии и Италии.

Отметим, что матч Украина — Северная Македония начнется в 16:00 по Киеву.

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