Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Стала відома кількість глядачів на матчі Україна — Північна Македонія arrow

Стала відома кількість глядачів на матчі Україна — Північна Македонія

14 жовтня 2023 14:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Стала відома кількість глядачів на матчі Україна — Північна Македонія
Уболівальники збірної України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

14 жовтня у Празі відбудеться матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 між Україною та Північною Македонією. Наразі команди конкурують в боротьбі за другу позицію.

В УАФ повідомили про кількість вболівальників на трибунах Epet Arena.

Читайте також:

Аншлагу на матчі України не буде

За інформацією Української асоціації футболу, на матчі будуть присутні 13 тисяч уболівальників. Всього арена вміщає 18 тисяч людей.

Зазначається, що 988 місць зарезервувала збірна Північної Македонії.

Аншлагу не вийшло через покарання від УЄФА за "расистську" поведінку українських уболівальників, використання піротехніки та інші порушення в матчах проти Англії та Італії. В УЄФА заблокували 5 тисяч місць.

Зазначимо, що матч Україна — Північна Македонія розпочнеться о 16:00 за Києвом.

Наразі збірні України та Північної Македонії мають по сім очок в турнірній таблиці та посідають третє й четверте місця. Стільки ж балів у Італії, але у них на один матч менше.

Нагадаємо, Мудрик перейде до іншої ліги: "Челсі" прийняв рішення.

"Ліверпуль" знайшов заміну Клоппу: "Енфілд" чекає на повернення легенди.

Зідан визначився з новим клубом: француз повернеться до тренерської діяльності.

Україна — Північна Македонія: анонс матчу та прогнози букмекерів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз