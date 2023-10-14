Стала відома кількість глядачів на матчі Україна — Північна Македонія

Уболівальники збірної України. Фото: УАФ

14 жовтня у Празі відбудеться матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 між Україною та Північною Македонією. Наразі команди конкурують в боротьбі за другу позицію.

В УАФ повідомили про кількість вболівальників на трибунах Epet Arena.

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Аншлагу на матчі України не буде

За інформацією Української асоціації футболу, на матчі будуть присутні 13 тисяч уболівальників. Всього арена вміщає 18 тисяч людей.

Зазначається, що 988 місць зарезервувала збірна Північної Македонії.

Аншлагу не вийшло через покарання від УЄФА за "расистську" поведінку українських уболівальників, використання піротехніки та інші порушення в матчах проти Англії та Італії. В УЄФА заблокували 5 тисяч місць.

Зазначимо, що матч Україна — Північна Македонія розпочнеться о 16:00 за Києвом.

Наразі збірні України та Північної Македонії мають по сім очок в турнірній таблиці та посідають третє й четверте місця. Стільки ж балів у Італії, але у них на один матч менше.

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