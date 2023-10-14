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Стало известно количество зрителей на матче Украина — Северная Македония

14 октября 2023 14:30
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Агабекян Карен
редактор
Стало известно количество зрителей на матче Украина — Северная Македония
Болельщики сборной Украины. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

14 октября в Праге пройдет матч квалификации на чемпионат Европы-2024 между Украиной и Северной Македонией. Сейчас команды конкурируют в борьбе за вторую позицию.

В УАФ сообщили о количестве болельщиков на трибунах Epet Arena.

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Аншлага на матче Украины не будет

По информации Украинской ассоциации футбола, на матче будут присутствовать 13 тысяч болельщиков. Всего арена вмещает 18 тысяч человек.

988 мест зарезервировала сборная Северной Македонии.

Аншлага не вышло из-за наказания от УЕФА за "расистское" поведение украинских болельщиков, использование пиротехники и другие нарушения в матчах против Англии и Италии. В УЕФА заблокировали 5 тысяч мест.

Отметим, что матч Украина — Северная Македония начнется в 16:00 по Киеву.

В настоящее время сборные Украины и Северной Македонии имеют по семь очков в турнирной таблице и занимают третье и четвертое места. Столько же баллов у Италии, но у них на один матч меньше.

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