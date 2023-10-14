Стало известно количество зрителей на матче Украина — Северная Македония

Болельщики сборной Украины. Фото: УАФ

14 октября в Праге пройдет матч квалификации на чемпионат Европы-2024 между Украиной и Северной Македонией. Сейчас команды конкурируют в борьбе за вторую позицию.

В УАФ сообщили о количестве болельщиков на трибунах Epet Arena.

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По информации Украинской ассоциации футбола, на матче будут присутствовать 13 тысяч болельщиков. Всего арена вмещает 18 тысяч человек.

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Аншлага не вышло из-за наказания от УЕФА за "расистское" поведение украинских болельщиков, использование пиротехники и другие нарушения в матчах против Англии и Италии. В УЕФА заблокировали 5 тысяч мест.

Отметим, что матч Украина — Северная Македония начнется в 16:00 по Киеву.

В настоящее время сборные Украины и Северной Македонии имеют по семь очков в турнирной таблице и занимают третье и четвертое места. Столько же баллов у Италии, но у них на один матч меньше.

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