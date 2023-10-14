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Украинский великан помогает Нганну готовиться к Фьюри: Фрэнсис на фото, как ребенок

14 октября 2023 13:56
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украинский великан помогает Нганну готовиться к Фьюри: Фрэнсис на фото, как ребенок
Фрэнсис Нганну. Фото: соцсети Нганну
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Камерунский боец ММА Фрэнсис Нганну продолжает готовиться к дебюту в боксе. Его соперником станет чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

В тренировочном лагере Фрэнсису помогает в подготовке украинский боксер Александр Захожий. Фото с Нганну бывший спарринг-партнер Владимира Кличко опубликовал в соцсетях.

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Бой Нганну с Фьюри состоится 28 октября в Саудовской Аравии. В ближайшие дни Фрэнсис должен завершить свою подготовку.

Александр Захожий
Александр Захожий и Фрэнсис Нганну. Фото: скриншот

Нганну подбирали спарринг-партнеров таких же высоких, как Фьюри

Кроме опубликованного фото Захожий оставил напутствие для камерунского нокаутера.

"Уважай всех, не бойся никого", — написал Захожий.

Отметим, что 30-летний Захожий за свою карьеру выиграл 18 боев, 14 досрочно, и ранее не проигрывал. Александр также начал тренироваться с новым тренером Егором Голубом, известным по работе с Денисом Беринчиком.

Рост Захожего составляет 207 см, тогда как у Фьюри — 205 см. При этом в размахе рук преимущество у Тайсона — 216 см против 209 см.

Интересно, что, как и Нганну, Захожий пришел из других видов единоборств — он выходец из рукопашного боя, а с 2017 года выступает в боксе.

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