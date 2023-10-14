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Усик — Ф’юрі: колишній суперник українця поділився інсайдом щодо дати поєдинку

14 жовтня 2023 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Усик — Ф’юрі: колишній суперник українця поділився інсайдом щодо дати поєдинку
Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі. Фото: sportbible.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поєдинок чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика та власника титулу WBC Тайсона Ф’юрі відбудеться до кінця року. При цьому є аспекти, які можуть їм завадити.

Про це в коментарі iFL TV повідомив ветеран суперважкої ваги Дерек Чісора.

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Усик за свою кар’єру виграв 21 поєдинок, з них 14 достроково. Ф’юрі має 33 перемоги та одну нічию. Обидва боксери раніше не програвали.

Дата проведення поєдинку залежить від бою с Нганну

Ф’юрі 28 жовтня проведе поєдинок проти бійця ММА Френсіса Нганну. За словами Чісори, саме за результатами цього поєдинку оголосять про дату бою з Усиком.

Наразі бій Усик — Ф’юрі планують провести 23 грудня. Якщо ж Тайсон в поєдинку з Нганну отримає розсічення, то дату перенесуть на 2024-й рік.

"Ви повинні розуміти, що бій Ф’юрі — Усик відбудеться 23 грудня, якщо з Нганну все пройде добре, якщо Тайсон не отримає розсічень і нічого собі не зламає", — сказав Чісора.

Для поєдинку Усик — Ф’юрі розглядали січень 2024 року.

Зазначимо, що поєдинок Усик — Ф’юрі відбудеться в Саудівській Аравії.

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