Усик — Ф’юрі: колишній суперник українця поділився інсайдом щодо дати поєдинку
Поєдинок чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика та власника титулу WBC Тайсона Ф’юрі відбудеться до кінця року. При цьому є аспекти, які можуть їм завадити.
Про це в коментарі iFL TV повідомив ветеран суперважкої ваги Дерек Чісора.
Усик за свою кар’єру виграв 21 поєдинок, з них 14 достроково. Ф’юрі має 33 перемоги та одну нічию. Обидва боксери раніше не програвали.
Дата проведення поєдинку залежить від бою с Нганну
Ф’юрі 28 жовтня проведе поєдинок проти бійця ММА Френсіса Нганну. За словами Чісори, саме за результатами цього поєдинку оголосять про дату бою з Усиком.
Наразі бій Усик — Ф’юрі планують провести 23 грудня. Якщо ж Тайсон в поєдинку з Нганну отримає розсічення, то дату перенесуть на 2024-й рік.
"Ви повинні розуміти, що бій Ф’юрі — Усик відбудеться 23 грудня, якщо з Нганну все пройде добре, якщо Тайсон не отримає розсічень і нічого собі не зламає", — сказав Чісора.
Для поєдинку Усик — Ф’юрі розглядали січень 2024 року.
Зазначимо, що поєдинок Усик — Ф’юрі відбудеться в Саудівській Аравії.
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