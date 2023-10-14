Усик — Фьюри: бывший соперник украинца поделился инсайдом по поводу даты поединка
Поединок чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри пройдет до конца года. При этом есть аспекты, которые могут помешать им.
Об этом в комментарии iFL TV сообщил ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора.
Усик за свою карьеру выиграл 21 поединок, из них 14 досрочно. У Фьюри есть 33 победы и одна ничья. Оба боксера раньше не проигрывали.
Дата проведения поединка зависит от боя с Нганну
Фьюри 28 октября проведет поединок против бойца ММА Фрэнсиса Нганну. По словам Чисоры, именно по результатам этого поединка объявят о дате боя с Усиком.
Пока бой Усик — Фьюри планируют провести 23 декабря. Если же Тайсон в поединке с Нганну получит рассечение, то дату перенесут на 2024 год.
"Вы должны понимать, что бой Фьюри — Усик состоится 23 декабря, если с Нганну все пройдет хорошо, если Тайсон не получит рассечений и ничего себе не сломает", — сказал Чисора.
Для поединка Усик — Фьюри рассматривали январь 2024 года.
Отметим, что поединок Усик — Фьюри состоится в Саудовской Аравии.
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