Український велетень допомагає Нганну готуватися до Ф'юрі: Френсіс на фото, як дитина

Френсіс Нганну. Фото: соцмережі Нганну

Камерунський боєць ММА Френсіс Нганну продовжує готуватися до дебюту у боксі. Його суперником стане чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі.

У тренувальному таборі Френсісу допомагає у підготовці український боксер Олександр Захожий. Фото з Нганну колишній спаринг-партнер Володимира Кличка опублікував у соцмережах.

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Олександр Захожий та Френсіс Нганну. Фото: скриншот

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Крім опублікованого фото Захожий залишив послання камерунському нокаутеру.

"Поважай усіх, не бійся нікого", — написав Захожий.

Зазначимо, що 30-річний Захожий за свою кар'єру виграв 18 боїв, 14 достроково, і раніше не програвав. Олександр також почав тренуватися з новим тренером Єгором Голубом, відомим по роботі з Денисом Беринчиком.

Зріст Захожого становить 207 см, тоді як у Ф'юрі — 205 см. При цьому у розмаху рук перевага у Тайсона — 216 см проти 209 см.

Цікаво, що, як і Нганну, Захожий прийшов із інших видів єдиноборств — він виходець із рукопашного бою, а з 2017 року виступає у боксі.

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