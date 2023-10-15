Бій Ф'юрі проти блогера KSI завершився скандалом: Тайсон був шокований

Томмі Ф'юрі, KSI і Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

У Манчестері рідний брат чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Томмі провів другий у кар'єрі зірковий поєдинок. Суперником боксера став відеоблогер KSI.

На превеликий подив публіки Ф'юрі вдалося перемогти лише за допомогою спірного рішення суддів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що для Томмі Ф'юрі це другий зірковий поєдинок поспіль. Раніше він переміг ще більш відомого у світі боксу влогера Джейка Пола.

Судді винесли спірний вердикт

KSI здивував боксера з перших хвилин, оскільки працював нестандартно та швидко пересувався. Через неможливість влучити по супернику Томмі починав помилятися і порушувати правила — удари по потилиці. Неабияк зіпсувала бій метушня в клінчах, яку ми раніше також бачили й у бою Ф'юрі з Полом.

У другому раунді рефері оштрафував професійного боксера за удари по потилиці. До того ж KSI знову виграв трихвилинку.

У третьому і четвертому раундах KSI почав рухатися не так швидко і Ф'юрі вдалося забрати їх завдяки успішним контратакам.

У шостому раунді рефері мав покарати Ф'юрі позбавленням одного бала за удар після зупинки, але він не став цього робити, що могло сильно вплинути на підсумковий результат.

За підсумками поєдинку судді ухвалили спірне рішення віддати перемогу Ф'юрі рішенням більшості: 57-57, 57-56 та 57-56.

Зазначимо, що за "провальним" поєдинком свого брата у рингсайді спостерігав шокований Тайсон Ф'юрі. Однак після оголошення результатів у "Циганського Короля" відлягло хвилювання й він радів більше всіх на арені.

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