Бой Фьюри против блогера KSI завершился скандалом: Тайсон был шокирован

Томми Фьюри, KSI и Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

В Манчестере родной брат чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Томми провел второй в карьере звездный поединок. Соперником боксера стал видеоблогер KSI.

К удивлению публики, Фьюри удалось победить только с помощью спорного решения судей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что для Томми Фьюри это второй звездный поединок подряд. Ранее он победил еще более известного в мире бокса влогера Джейка Пола.

Судьи вынесли спорный вердикт

KSI удивил боксера с первых минут, поскольку работал нестандартно и быстро передвигался. Из-за невозможности попасть по сопернику Томми начинал ошибаться и нарушать правила — удары по затылку. Изрядно испортила бой возня в клинчах, которую мы ранее также видели и в бою Фьюри с Полом.

Во втором раунде рефери оштрафовал профессионального боксера за удары по затылку. К тому же KSI снова выиграл трехминутку.

В третьем и четвертом раундах KSI начал двигаться не так быстро и у Фьюри получилось забрать их благодаря успешным контратакам.

В шестом раунде рефери должен был наказать Фьюри лишением одного балла за удар после остановки, но он не стал этого делать, что могло сильно повлиять на итоговый результат.

По итогам поединка судьи приняли спорное решение отдать победу Фьюри решением большинства: 57-57, 57-56 и 57-56.

Отметим, что за "провальным" поединком своего брата в рингсайде наблюдал шокированный Тайсон Фьюри. Однако после оглашения результатов у "Цыганского Короля" отлегло волнение и он радовался больше всех на арене.

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