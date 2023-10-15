Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бой Фьюри против блогера KSI завершился скандалом: Тайсон был шокирован arrow

Бой Фьюри против блогера KSI завершился скандалом: Тайсон был шокирован

15 октября 2023 07:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бой Фьюри против блогера KSI завершился скандалом: Тайсон был шокирован
Томми Фьюри, KSI и Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Манчестере родной брат чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Томми провел второй в карьере звездный поединок. Соперником боксера стал видеоблогер KSI.

К удивлению публики, Фьюри удалось победить только с помощью спорного решения судей, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что для Томми Фьюри это второй звездный поединок подряд. Ранее он победил еще более известного в мире бокса влогера Джейка Пола.

Судьи вынесли спорный вердикт

KSI удивил боксера с первых минут, поскольку работал нестандартно и быстро передвигался. Из-за невозможности попасть по сопернику Томми начинал ошибаться и нарушать правила — удары по затылку. Изрядно испортила бой возня в клинчах, которую мы ранее также видели и в бою Фьюри с Полом.

Во втором раунде рефери оштрафовал профессионального боксера за удары по затылку. К тому же KSI снова выиграл трехминутку.

В третьем и четвертом раундах KSI начал двигаться не так быстро и у Фьюри получилось забрать их благодаря успешным контратакам.

В шестом раунде рефери должен был наказать Фьюри лишением одного балла за удар после остановки, но он не стал этого делать, что могло сильно повлиять на итоговый результат.

По итогам поединка судьи приняли спорное решение отдать победу Фьюри решением большинства: 57-57, 57-56 и 57-56.

Отметим, что за "провальным" поединком своего брата в рингсайде наблюдал шокированный Тайсон Фьюри. Однако после оглашения результатов у "Цыганского Короля" отлегло волнение и он радовался больше всех на арене.

 

Напомним, Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение.

Украинский великан помогает Нганну готовиться к Фьюри: Фрэнсис на фото, как ребенок.

Четырехкратный олимпийский чемпион призвал Россию вести себя агрессивнее в спорте.

На войне погиб бывший игрок киевского "Динамо".

"Трансфермаркт" обновил стоимость украинцев в Ла Лиге: Довбик солидно добавил.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз